排骨男稱練大隻好有用　遇阿伯投訴噪音咁反應　網民狠批欺善怕惡

每個人健身都有不同理由，有人為強身健體、有人為減肥，但有港男卻是為了讓別人懼怕自己而健身。該名港男於討論區發文表示，小時候「瘦到得排骨」，在家拍籃球時，住下層的長者上來恐嚇他要報警，長大後他開始操肌，在家裏舉啞鈴，過了1個月，該名長者又上來投訴他發出噪音，但態度明顯變得溫和，又「卑躬屈膝」，而他則不予理會兼大力關門，令對方不敢作聲便離開。

樓主稱「男人真係要操大隻，大隻真係好有用，周圍嘅人都忌你三分」，但其健身觀念遭網民大肆批評，直斥「做gym目的就係要兇人？gym意義在哪你知嗎？你操到牛咁大隻有咩用？個腦都係咁X細！」。



原本是排骨仔的藝人張振朗，經過操肌健身後有顯著成果。（張振朗IG）

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港男於香港討論區發文表示，自稱小時候「瘦到得排骨」，在家拍籃球時，住下層的長者上來投訴，「見我瘦猛猛就係咁X我，又大我話要報警，嗰時勁細粒又自卑就俾佢兇到」。他說，長大後他開始操肌，「大隻咗勁多」，現在有時外出遇到該名長者，對方也不敢直視他。而最近健身室因疫情被迫關閉，他只好在家裏舉啞鈴及做「波比跳」（立臥撐跳／Burpee）。

有港男於討論區發文表示，「男人真係要操大隻，大隻真係好有用，周圍嘅人都忌你三分」，但遭網民批評「做gym目的就係要兇人？gym意義在哪你知嗎？」。（《男排女將》劇照）

過了1個月，該名長者又上來投訴他發出噪音，但態度明顯變得溫和及「卑躬屈膝」，「唔好意思呀，介唔介意舉啞呤細聲小小，因為都好應聲㗎，我都諗咗好耐先決定上嚟同你講返聲」，他回應：「你點證明係我？報警囉。」然後就大力關門，令該名長者不敢作聲離開，他就繼續操肌。

有網民認同操肌「有安全感啲」，不過大部分網民批評樓主同樣是欺善怕惡，「好多人都係欺善怕惡，但點講都好，喺屋企打籃球係唔啱，事實上又真係好應聲」、「樓主操大隻原來係咁嘅用途，你唔明做gym嘅意義，心術不正嘅人係唔適宜做gym，唔該唔好影衰健身呢種運動」、「閣下咪同樓下個老人一樣欺善怕惡，何必呢？」、「你真X街，嘈住人都覺得自豪，你有無廉恥㗎！」、「記仇記咁多年」。

日本一名網民分享自己減肥前後照。（Twitter@hiiragisensei）

日本一名網民日前於Twitter分享自己減肥前後的強烈對比照，表示自己花了5個月時間，只在家裡訓練，並無去健身室及控制飲食，就成功將大肚腩變成6舊腹肌。

+ 3

同場加映：網民熱議健身室10大惡行 臭汗毛巾到處放 公認最乞人憎係呢樣

