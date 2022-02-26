公立醫院迫爆長者瞓地下　網民：難民營咁　護士籲輕症勿去急症室

本港近日疫情嚴峻，昨日（25日）確診人數首度破萬，有公立醫院護士於網上發文指出，現時公院床位嚴重不足，「而家啲patient（病人）係瞓地下」，醫護連N95口罩也不夠，她懇求染上新冠肺炎的輕症病人切勿再去急症室求醫。有網民看過影片心酸嘆「好似難民營咁」。



有公立醫院護士於網上發文指出，現時公院床位嚴重不足，「而家啲patient（病人）係瞓地下」。（fb專頁「公務員secrets」影片截圖）

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該名護士投稿至facebook專頁「公務員secrets」表示，有名病人入院後不久，呼吸不順要吸氧氣，她很驚慌，「見佢成個氧氣罩都係血痰，唔理佢真係會死」，又絕望地說「想求吓輕症病人，唔好再去急症室啦」。

她拍了一段影片，希望讓市民大眾知道現時醫院內的真實情況，不過帖文未有提及是於哪間醫院拍攝。從影片可見到，醫院走廊堆滿病床，約10名病人睡在病床上，另有約10名病人只能睡在放置在地上的擔架床，相信由於空間不足，床與床之間十分緊貼，而病人大多為長者。

不少網民留言為醫護打氣，「多謝所有為香港人付出嘅醫護人員」、「難民營咁，多謝一班醫護人員，希望大家都要平安！」、「嘩！前線醫護奔波勞碌，病人咁樣瞓法唔病都有病，您們真辛苦」，有網民呼籲「如果陽性但冇病徵嗰啲唔好係唔係都去急症室，急症室真係for嚴重患者……希望大家可以廣傳唔好一窩蜂咁走晒去，醫護同事真係做到崩潰」。

根據衛生署指引，若快速檢測或核酸檢測呈陽性／初步陽性，市民應保持冷靜留在家中，輕微病徵（如發燒、咳嗽、喉嚨痛）的人可預約抗疫專屬的士到指定診所求診，若出現嚴重病徵（如氣促、胸部／腹部疼痛、劇烈肌肉疼痛）則可打999召救護車入院。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

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陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。