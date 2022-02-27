增2.6萬宗確診│醫院迫爆點分輕重症？　現11個警告徵狀才去急症室

本港第五波疫情嚴峻，確診數字不斷創新高，本港今日（2月27日）新增26026宗確診，染疫人數不斷擴大，公立醫院嚴重迫爆，有長者病人需瞓地下，情況令人擔憂。有醫護迫切呼籲輕症者勿再去急症室或召喚救護車，不過很多市民在網上求問，如何分辨自己屬輕症還是重症，事實上政府已有指引，列明如確診者出現較輕微感染徵狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，可選擇到指定診所求診，留在家居隔離及等候政府當局按排；但出現下列11個警告徵狀，便需要直接前往急症室。



染疫人數擴大，公立醫院嚴重爆滿。（資料圖片）

根據政府發出的「尚待入院或隔離設施時的健康建議」，如冠狀病毒病測試呈陽性或初步陽性的人士，暫時只出現較輕微感染徵狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，而需要獲得醫生診症服務的人士，可到醫管局豁下的7間指定診所求診，並留意自己身體狀況及每天量度體溫2次，其間可留在家居隔離及等候政府當局按排。

不過，如果身體出現以下11項警告徵狀時，就需要直接前往急症室：

-按指示服用退燒藥後仍然發燒超過攝氏38.5度，並持續多於2天

-體温低於攝氏35度

-抽搐

-呼吸困難或氣促

-失語或不能行動

-不能甦醒或不能保持清醒

-胸部或腹部疼痛

-頭暈或意識混亂或精神狀態明顯轉變

-虛弱或腳步不穩

-孕婦的胎兒活動減少或停止（適用於妊娠期 24 周或以上的孕婦）

-持續不能飲食／腹瀉和嘔吐多於兩天



另外2類人如確診並出現感染徵狀，則需直接前往急症室，包括懷孕37周或以上的孕婦及2歲以下兒童。

尚待入院或隔離設施時的健康建議（衛生防護中心圖片）

同場加映：公立醫院迫爆長者瞓地下 網民：難民營咁 護士籲輕症勿去急症室

有公立醫院護士於網上發文指出，現時公院床位嚴重不足，「而家啲patient（病人）係瞓地下」。（fb專頁「公務員secrets」影片截圖）

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