家品店推$18快測套裝　即睇登記方法　政府認可檢測包賣幾錢？

【快速測試套裝／Savewo救世／政府認可檢測包名單／價錢／使用方法】本港疫情仍未受控，食衞局局長陳肇始周六（26日）宣布，政府即將直接讓快速測試陽性列為確診個案，市民可自行呈報到網上平台。

市民自行檢測現陽性，即可直接視為確診，相信會令快速檢測套裝需求更殷切，而疫情下不少市民早已購包檢測包「看門口」，適時檢測以求安心。有家品店與Savewo救世合作，推出超平價快速抗原測試劑，一套20盒售360元，即每盒平均價18元，每人限購1套，星期一（2月28日）中午可網上登記。另外，市面快速檢測套裝林林總總，政府則列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考。

究竟家品店救世快速抗原測試劑如何登記？又有哪些快速檢測套裝獲政府列表認可？以下一一話你知。



快速測試陽性可登記 熱線、抗疫的士診所一覽 9情況要到急症室

家品店Savewo救世快速抗原測試劑登記方法、須知

家品店救世快速抗原測試劑（1支裝），聲稱準確度99.03%、靈敏度 96.4%、特異性99.8%，15分鐘可知結果，獲歐盟CE1434等多國認證。

是次購買採用先登記，後取貨方式發售，以減少人群聚集風險，一套20盒360元（每盒18元），每人限購1套20盒，2月28日中午12時登記，先登記先得，售完即止，最快3月1日可取貨。

登記日期：2月28日（星期一）



登記時限：當日中午12時至售完即止（每人限購1套20盒）



取貨日期：成功預購人士，最快3月1日開始收到手機短訊確認



取貨方式：自訂門市，根據手機短訊內指定日期到門市付款及取貨



付款方式：八達通或現金



網上登記網址：2月28日在家品店Facebook專頁公布



政府認可快速測試套裝名單

市面快速檢測套裝款式眾多，政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考，型號如下：

政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號。（衛生署）

以上快速測試套裝品其中5款列明「只供醫護專業人員使用」，其餘2款市面有售，價錢如下：

HK01網店售多款快速測試套裝



HK01網店01網購mall亦有多款快速測試套裝或疫苗前檢查推介，可按此到HK01網店購買。