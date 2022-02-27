娶烏克蘭美女變勝利組　今趕製中國國旗保命　內行人：可能更危險

俄羅斯總統普京24日宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，在烏克蘭生活了21年的中國籍網紅梅愛偲密切分享當地的情況。
梅愛偲在微博透露，哈爾科夫凌晨5點左右與邊境城市發生巨大爆炸聲，接著看到遠處傘兵降落、飛彈從自家上空飛過，而他也緊急帶著妻小到自家地下室避難，情況危急仍不忘自嘲「不知道還能不能訂外賣」。
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他感慨，在當地生活了21年之久，沒想到從海外生活博主變成了戰地記者，而昨天當地銀行也已無法運作，早先存到銀行裡面的錢也領不出來了，而24日在哈爾科夫市中心的政府大樓上已經被掛上俄羅斯國旗，「可能我的『梅愛偲烏克蘭』（此指微博名稱）要改名叫『梅愛偲俄羅斯』了」。
內行網友：被新納粹分子看到反而危險
梅愛偲更透露在地下室製作中國國旗，希望到時若情勢危急時能用上。對此，有網友則在貼文底下留言揶揄：「你網紅這麼多年，家裡連一面國旗都沒有你還是中國人嗎？」、「國旗不常備麼？不炫賓利了？接著炫啊～這回想起祖國了？」、「國旗做反了吧」、「我感覺你在作秀」、「這個是不是之前那個使勁吐槽中國，說烏克蘭多好多好的那個？ 現在又連夜愛上中國了」，他則透露逃跑時來不及拿。
此外，也有網友提醒：「導彈不認國旗，形勢真亂到需要貼國旗避禍的程度的話，被新納粹分子看到反而有負作用」、「你小心點，看到別的留學生國旗被偷了，真的什麼人都有」、「星星位置可別貼錯了，有講究的」。
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