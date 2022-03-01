走廊棄櫥櫃被管理處促自行搬運　住客囂張留言「你吹呀！」被狠批

不少人都知道掉棄大型家俬時，必須自行搬運至屋邨的垃圾站，惟1名石籬邨街坊日前在網上發文，指有住客將大櫃直接棄在走廊升降機門外，管理處貼上紙條提醒要自行清理理，住客卻在紙上留言回覆寫道「吹呀！就是吾（唔）搬你吹呀！」，引來網民炮轟。



有網民發文批評1名石籬邨住客將大型櫃放在走廊，拒絕自行搬至垃圾站。（fb「我們都是石籬邨長大的」圖片）

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該名街坊於2月25日晚上於facebook群組「我們都是石籬邨長大的」發文，表示石籬（二）邨石廣樓有住戶將1個大型櫥櫃棄置在升降機門外位置，管理處其後在櫃上貼紙條，勸住客自行搬運至垃圾站，竟獲紅字留言回覆「吹呀！就是吾（唔）搬你吹呀！」，態度囂張。

樓主看不過眼，不禁直斥，「人哋清潔姐姐人工咁低要做埋搬運？你唔係黑心到咁呀嘛？」，又坦言每層只有20戶，要找出「真兇」其實很容易。樓主建議大廈的清潔姐姐和保安不要搬走櫥櫃，「大家鬥唔搬搞大佢，到真係房署要查時睇下邊個蝕底？」。樓主翌日後在帖文更新，稱該個櫥櫃已經消失不見，未知是涉事住客自行搬走，還是清潔姐姐或管理處已派人處理。

帖文引來不少石籬街坊留言，更直指涉事住客為「石籬之恥」，毫無公德心，「知道邊家嗎？街坊合力把櫃搬回佢門口，跟住寫上『大堂見一次搬一次，吹咩』」、「人哋好心提佢，佢仲要反咬人」、「打電話去房署投訴最有效，家俬大型垃圾要自行解決」。

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