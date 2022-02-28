陳茂波稱2個月內遏止疫情將有報復式消費　網民憂倒閉潮無法消費

財政司司長陳茂波在財政預算案中提出向合資格香港市民派發1萬元消費券，亦建議立法暫緩業主追租3個月。陳茂波早前以視像形式出席電視台節目時表示，如果能在1、2個月內遏止疫情，按經驗將會有報復式消費，可以避免企業骨牌式倒閉。不過網民們卻紛紛表示疫情下經濟疲弱，很多店舖都已經結業，「想報復都無對象」、「到時有得報復式返工已唔錯」。亦有網民反而擔心「報復式加價」，



陳茂波早前公布財政預算案。（資料圖片）

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財政預算案建議向合資格18歲或以上香港永久居民及新來港人士，派發每人1萬元電子消費券，第1期5000元將於4月以去年收集的登記資料，直接存入市民登記的電子支付平台帳戶，第2期餘下5000元消費券預計將於暑假發放。預算案亦建議立法，禁止業主向租戶追租3個月，有需要可再延長最多3個月，法例會在6個月後自動失效，銀行將彈性處理還款能力受到影響的業主。

陳茂波解釋，如果能在1、2個月內遏止疫情，按經驗將會有報復式消費，可以避免企業骨牌式倒閉。

不過網民感嘆失業多時，早已無力消費，更不存在「報復」的可能性，「我3、4月因為疫情冇工開，點報復式消費？」、「農曆年前公司執咗，我已經被遣散，疫情後我邊度搵錢嚟消費？」。

２月19日晚上，人流眾多的西洋菜街逾七成商店已提早關門、部份更已張貼多張招租啟示。（廖雁雄攝）

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留言又認為現時疫情嚴重，不認為疫情可以在2個月內遏止，又擔心大量店舖都已經結業，無法消費，「而家未3月條街都死咗大半（藥房同超市除外），4月可以買啲乜呢？」、「又係阿財爺一廂情願諗法」、「好多舖頭都執哂，想報復都無乜對象」。

網民又提到，疫情下購買防疫物資已經花費不少，生活用品及食物亦都大幅漲價，即使收到消費券都不會額外消費，「個個月照出咁多糧就係，好多人冇工開，冇薪假等等，點報復呀？買抗疫用品，食材又貴，彈盡糧絕就真」、「疫情呢段時間，剩係買餸都貴咗好多，仲點報復，搞掂民生先啦」、「市民失業冇工開我就知，要食老本，消費券用嚟搭車買日用品啦，何來條件報復式消費？」。

最後有網民感嘆，只希望2個月後疫情真的可以減輕，「到時有得報復式返工已唔錯」，而擔心屆時有「報復式加價」。

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