林鄭謝市民冷靜促做5點措施防疫　網民再籲戴口罩：全港得佢係咁

【全民檢測／林鄭月娥／禁足】特首林鄭月娥今午（2月28日）發表8分鐘電視講話，重申將會推行全民強制檢測，又感謝疫情嚴峻時市民「保持冷靜」，積極配合各項抗疫措施，「過去嘅周末市面人流稀疏，正正反映市民齊心抗疫」。她又強烈呼籲市民要做足5點措施，充分配合政府齊心抗疫，強調在中央全面支援下，香港必定可以化險為夷，「打贏呢場抗疫戰」。

林鄭8分鐘講話引起網上熱論，有網民認同要盡快全民強制檢測，及早找出隱形傳播鏈讓香港生活回復正常，亦稱要配合禁足才能發揮最佳效果。但亦有網民認為目前最急需是「全民派藥」，「你到底知唔知而家市民最急係咩呢？」、「見到成街都係撲緊物資藥品同食物」。

林鄭今次是發表預早錄影的視象講話，不知場地有多大或現場有多少人，但有網民不滿她在疫情嚴峻下仍堅持不戴口罩示人，有家長表示「特首唔戴口罩，唔做好榜樣！」、「乜嘢防疫意識都冇」。



特首林鄭月娥發表8分鐘電視講話，重申將會推行全民強制檢測，又感謝疫情嚴峻時市民「保持冷靜」，積極配合各項抗疫措施。 （政府新聞處）

特首林鄭月娥於8分鐘電視講話中，感謝市民在香港面對前所未有的嚴峻疫情時仍「保持冷靜」，積極配合各項抗疫措施、有秩序地接受強制檢測，以及在家工作減少外出，「過去嘅周末市面人流稀疏，正正反映市民齊心抗疫」。

林鄭月娥之後重申正籌備3月內推行全民強制檢測，由於檢測呈陽性居民數目龐大，政府會採取分流隔離，按住確診人士身體狀況、家居環境、同住家人等，安排進入社區隔離設施或者入院，並為在家尚待進入設施或者居家隔離的市民，提供醫療查詢熱線、指定診所及專屬抗疫的士接載等特別支援，同時特區政府正全力設立更多社區隔離設施，估計總數可以超過7萬個單位或床位。

林鄭月娥又強烈呼籲市民要做足5樣措施齊心抗疫：

1）更注重個人衛生減少感染風險，如對自己身體狀況有懷疑，應該盡快進行快速檢測，及早識別有否感染，保護家人



2）遵守社交距離措施，避免非必要外出及出席人多聚會，亦應與受聘外籍家庭傭工商討休息日安排，呼籲對方留在家中



3）就政府發出的圍封強檢或日後全民強檢公告，按時接受病毒檢測



4）盡快接種疫苗及安排家裏長者和小朋友接種



5）如確診人士冇病徵，或者只係有輕微唔舒服，應該遵循衛生當局分流隔離嘅安排，將寶貴嘅救護車服務同埋醫院治療設施，留畀更加有需要嘅市民



林鄭月娥強調，「香港呢個我哋大家熱愛嘅城市，過往經歷過無數挑戰，克服無數困難，展現無比韌力，同時保持雄厚實力」，而在中央全面支援下，香港必定

可以再次化險為夷，打贏這場抗疫戰，「等到市民早日恢復正常嘅生活」。

網民再要求林鄭月娥戴好口罩做榜樣

林鄭月娥8分鐘講話引起網民熱論，有網民認同要盡快全民強制檢測，及早找出隱形傳播鏈讓香港生活回復正常，亦要增加更多隔離設施和禁足配合，才能發揮最佳效果。不過亦有市民憂慮全民檢測是否合適，認為該確定隔離設施是否足夠，「仲堅持要做全民檢測，而家急症室同醫療都崩潰，再加殮房都唔夠」、「不如全民派藥先啦唔該，你到底知唔知而家市民最急係咩呢？」、「見到成街都係撲緊物資藥品同食物」、「全部出街掃貨抗疫啊，仲話冷靜」。

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惟同時有不少網民繼續關注林鄭月娥講話時不戴口罩做法，認為特首應先戴口罩做好榜樣，「乜嘢防疫意識都冇」、「自己都唔戴口罩，唔做好榜樣」。有家長指市民時刻都注重防疫，所有官員及醫護相關人員都穿戴好防護裝備，才能營造出全民防疫的感覺，「疫情時期，全香港得特首一個可以唔戴口罩見人，講嘢完全無說服力！」。

林鄭月娥之前見記者時，都會除下口罩，更多次被晤到相關問題。（資料圖片）

翻查資料，林鄭月娥之前已多次被記者問及為何不戴口罩，她當時解釋，並非因不舒適等個人原因，而是經過深思熟慮，是履行她作為行政長官的職責。她表示，自己在立法會大會或會見傳媒，需要透過傳媒向公眾發放信息，故會除下口罩，讓公眾清楚聆聽相關信息，有時市民更需要感受她的情緒，「I am the chief executive of HKSAR，people need to understand and feel my feeling」。她之後重申，離開相關場合後自己「完全做足晒個人防護」，希望公眾不要再糾纏這議題，形容現在是需要同心抗疫。

雖然特首呼籲公眾不要再糾纏她是否戴口罩的問題，惟近期每次記者會後，大批網民仍然關注她不戴口罩的問題，尤其是許多家長認為特首應做好榜樣，「小朋友問特首做乜唔戴口罩，我都唔知點解釋好」。