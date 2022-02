林鄭謝市民冷靜促做5點措施防疫　網民再籲戴口罩：全港得佢係咁

【全民檢測/林鄭月娥/禁足】特首林鄭月娥今午(2月28日)發表8分鐘電視講話,重申將會推行全民強制檢測,又感謝疫情嚴峻時市民「保持冷靜」,積極配合各項抗疫措施,「過去嘅周末市面人流稀疏,正正反映市民齊心抗疫」。她又強烈呼籲市民要做足5點措施,充分配合政府齊心抗疫,強調在中央全面支援下,香港必定可以化險為夷,「打贏呢場抗疫戰」。

林鄭8分鐘講話引起網上熱論,有網民認同要盡快全民強制檢測,及早找出隱形傳播鏈讓香港生活回復正常,亦稱要配合禁足才能發揮最佳效果。但亦有網民認為目前最急需是「全民派藥」,「你到底知唔知而家市民最急係咩呢?」、「見到成街都係撲緊物資藥品同食物」。

林鄭今次是發表預早錄影的視象講話,不知場地有多大或現場有多少人,但有網民不滿她在疫情嚴峻下仍堅持不戴口罩示人,有家長表示「特首唔戴口罩,唔做好榜樣!」、「乜嘢防疫意識都冇」。



特首林鄭月娥發表8分鐘電視講話,重申將會推行全民強制檢測,又感謝疫情嚴峻時市民「保持冷靜」,積極配合各項抗疫措施。 (政府新聞處)

特首林鄭月娥於8分鐘電視講話中,感謝市民在香港面對前所未有的嚴峻疫情時仍「保持冷靜」,積極配合各項抗疫措施、有秩序地接受強制檢測,以及在家工作減少外出,「過去嘅周末市面人流稀疏,正正反映市民齊心抗疫」。

林鄭月娥之後重申正籌備3月內推行全民強制檢測,由於檢測呈陽性居民數目龐大,政府會採取分流隔離,按住確診人士身體狀況、家居環境、同住家人等,安排進入社區隔離設施或者入院,並為在家尚待進入設施或者居家隔離的市民,提供醫療查詢熱線、指定診所及專屬抗疫的士接載等特別支援,同時特區政府正全力設立更多社區隔離設施,估計總數可以超過7萬個單位或床位。

林鄭月娥又強烈呼籲市民要做足5樣措施齊心抗疫:

1)更注重個人衛生減少感染風險,如對自己身體狀況有懷疑,應該盡快進行快速檢測,及早識別有否感染,保護家人



2)遵守社交距離措施,避免非必要外出及出席人多聚會,亦應與受聘外籍家庭傭工商討休息日安排,呼籲對方留在家中



3)就政府發出的圍封強檢或日後全民強檢公告,按時接受病毒檢測



4)盡快接種疫苗及安排家裏長者和小朋友接種



5)如確診人士冇病徵,或者只係有輕微唔舒服,應該遵循衛生當局分流隔離嘅安排,將寶貴嘅救護車服務同埋醫院治療設施,留畀更加有需要嘅市民



林鄭月娥強調,「香港呢個我哋大家熱愛嘅城市,過往經歷過無數挑戰,克服無數困難,展現無比韌力,同時保持雄厚實力」,而在中央全面支援下,香港必定

可以再次化險為夷,打贏這場抗疫戰,「等到市民早日恢復正常嘅生活」。

網民再要求林鄭月娥戴好口罩做榜樣

林鄭月娥8分鐘講話引起網民熱論,有網民認同要盡快全民強制檢測,及早找出隱形傳播鏈讓香港生活回復正常,亦要增加更多隔離設施和禁足配合,才能發揮最佳效果。不過亦有市民憂慮全民檢測是否合適,認為該確定隔離設施是否足夠,「仲堅持要做全民檢測,而家急症室同醫療都崩潰,再加殮房都唔夠」、「不如全民派藥先啦唔該,你到底知唔知而家市民最急係咩呢?」、「見到成街都係撲緊物資藥品同食物」、「全部出街掃貨抗疫啊,仲話冷靜」。

惟同時有不少網民繼續關注林鄭月娥講話時不戴口罩做法,認為特首應先戴口罩做好榜樣,「乜嘢防疫意識都冇」、「自己都唔戴口罩,唔做好榜樣」。有家長指市民時刻都注重防疫,所有官員及醫護相關人員都穿戴好防護裝備,才能營造出全民防疫的感覺,「疫情時期,全香港得特首一個可以唔戴口罩見人,講嘢完全無說服力!」。

林鄭月娥之前見記者時,都會除下口罩,更多次被晤到相關問題。(資料圖片)

翻查資料,林鄭月娥之前已多次被記者問及為何不戴口罩,她當時解釋,並非因不舒適等個人原因,而是經過深思熟慮,是履行她作為行政長官的職責。她表示,自己在立法會大會或會見傳媒,需要透過傳媒向公眾發放信息,故會除下口罩,讓公眾清楚聆聽相關信息,有時市民更需要感受她的情緒,「I am the chief executive of HKSAR,people need to understand and feel my feeling」。她之後重申,離開相關場合後自己「完全做足晒個人防護」,希望公眾不要再糾纏這議題,形容現在是需要同心抗疫。

雖然特首呼籲公眾不要再糾纏她是否戴口罩的問題,惟近期每次記者會後,大批網民仍然關注她不戴口罩的問題,尤其是許多家長認為特首應做好榜樣,「小朋友問特首做乜唔戴口罩,我都唔知點解釋好」。