阿叔茶餐廳做快速測試陽性嚇怕食客　網民批自私：除口罩已播毒

等候政府檢驗結果需時，不少人都會在懷疑染疫時，先自己完成快速檢測，以求安心。惟昨日（2月28日）社交網站瘋傳照片，看到1名中年男子在茶餐廳用膳期間，竟自行快測，拍攝者更是目睹檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性。不少網民立即議論紛紛，並笑言「求拍攝者心理陰影面積」、「阿叔係咪想食埋個海南雞飯？」擔心其人身安全。



1名中年男子日前在茶餐廳用膳期間自行做快測，檢測棒結果為2條紅線，即代表陽性，嚇怕其他食客。（fb圖片）

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有網民昨午於facebook群組發文及分享照片，相中看到1名男子在茶餐廳叫餐後，脫下口罩做快速檢測，他將採樣棒直接放在電話上，桌上放着1杯奶茶和1碟海南雞飯。據另一照片所見，檢測棒上顯示為2條線，即代表結果呈陽性。樓主後來在帖文指，在場的朋友表示涉事男子已經被「趕走咗」。

照片看到檢測結果為2條線，即意味是陽性，惟男子仍在餐廳中未有離開，引來不少網民炮轟。（fb圖片）

不少網民批評該名男子自私，在大庭廣眾下做檢測，發現陽性後卻沒有即時離開，「除口罩已播毒了」、「阿叔話：食埋個海南雞飯先」、「食飯前驗係咩玩法？」、「阿叔覺得同通街剪指甲沒分別」、「你有你防疫，我有我堂食」；亦有網民笑言「我哋玩即場開人情」、「樓主睇怕已陣亡」、「影相嗰個真係勇者」、「阿叔話試下玩，點知一試就中」。



政府早前提醒，在進行快速抗原測試前後應清潔雙手。採集呼吸道樣本時，找一個乾凈、通風的地方，四周盡量減少放置非必要的用品，並與他人保持最少2米距離。

同場加映：政府認可快速測試套裝名單

市面快速檢測套裝款式眾多，政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號，讓市民參考，型號如下：

政府最新列出7款認可已表列的快速測試套裝品牌型號。（衛生署）

其中5款列明「只供醫護專業人員使用」，其餘2款市面有售，價錢如下：