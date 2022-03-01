竟不是P圖！如直接從《頭文字D》跑出來的「二次元AE86」照片瘋傳

一位男網友分享他在路上目擊的「二次元AE86」，引起網友們一陣熱議，紛紛驚呼「自帶速度感，好狂野！」
一名男網友透過臉書社團「爆廢公社二館」PO文分享開車出遊時，在路上目擊的奇特景象，車道旁一台造型特殊的汽車吸引他的目光，仔細看才發現車身塗有黑白色特殊花紋，彷彿動漫《頭文字D》當中的AE86，漫畫般的塗裝讓它看起來彷彿「正在急速狂飆」。
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原PO拍下照片並分享到臉書社團，短短3天吸引近1萬人按讚，網友們紛紛留言直呼「從二次元世界開出來的車耶，超酷！」、「頭文字D既視感」、「以為是P上去的，結果是真的」、「好有速度感」、「來～老師！音樂請下」。
更有網友開玩笑地說，「超速被拍的時候申訴不好過」、「我開車A到牆壁掉漆的部分知道該怎麼處理了」、「車主下車該不會也是這個風格」、「這車光是靜止，我都覺得它時速100」。
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