百佳今起改營業時間　多間分店3pm關門　網民感謝付出盼勿加價

【百佳更改營業時間】新冠肺炎持續爆發，繼萬寧50多間分店暫停營業或更改營業安排後，連鎖大型超級市場百佳亦宣布更改營業時間，最早更會提早到下午3時關門。消息一出震驚網民，感嘆疫下大型超市都難以維持，「經濟清零……」，亦有網民關注近日百佳貨品價格上升，加重小市民負擔。



百佳下午於Facebook宣布，考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全和繼續為顧客提供服務，百佳店舖營業時間將會調整，「不便之處，敬請原諒」。百佳又說，每日會提供抗原快速測試給所有同事，當值前必須取得抗原快速測試陰性結果，以安心為顧客服務。

百佳各分店營業時間如下：

今次改動，百佳大部份分店都會在晚上8時至9時關門，亦有部份分店會提早至下午3時關門，顧客到場前記得留意。

消息再次震驚網民，不少網民感嘆疫下經濟轉差，「經濟清零……」，亦有網民不滿百佳更改營業時間，「唔好咁快關門就是對我們的幫忙」、「嗰頭話穩定貨源，叫人唔好搶，呢頭就減少營業時間」。也有網民關注百佳貨品近日價格上升，「多謝百佳繼續提供服務，希望有更多不同來源地的貨品，令格價保持，現在價格真漲了不小，小市民真很重負擔」、「加到離晒譜」。