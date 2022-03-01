百佳西灣河店被搶購一空短片瘋傳　網民：真清零　百佳回應揭真相

【百佳／更改營業時間】百佳中午宣布今日（3月1日）更改營業時間，多間分店更提早至下午3時關門。網上群組、社交通訊軟件WhatsApp下午即流傳一段聲稱是西灣河百佳被搶購「清零」的片段，見到店內多個貨架空空如也，引起網上熱論。

不過翻查資料，西灣河利基大廈百佳分店本已預定3月2日結業，有網民反問：「呢間做埋今晚就執，想要補全倉？」百佳回覆香港01表示，相關分店因租約期滿，將於明天（3月2日）結業。



網上群組、社交通訊軟件WhatsApp下午即流傳一段聲稱是西灣河百佳被搶購「清零」片段。（Facebook群組香港突發事故報料區）

網上群組、WhatsApp下午廣傳一段「西灣河百佳仲有咩可以買！？」短片，見到店內多個貨架都已被清空，只有部份貨架留下小量水、紙杯、酒等物資。有網民看後都直斥「黐線」、「真正清零！」，笑言「個架幾四正喎，買個架返屋企晾下嘢都好」。

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惟細心觀看片段，就會見到該百佳分店門口已貼有「多謝支持笑住BYE」告示，指該分店會在3月2日「與大家講ByeBye」，意味已是最後營業日子。

該百佳分店門口已貼有「多謝支持笑住BYE」告示。（Facebook群組香港突發事故報料區）

不少網民亦在留言中貼出相關告示，澄清該西灣可百佳分店只是「執笠清貨」，呼籲不要製造恐慌氣氛，「呢間做埋今晚就執，想要補全倉？」、「以訛傳訛！」。

《香港01》向百佳查詢詳情，獲回覆西灣河利基大廈分店因租約期滿，將於明天（3月2日）結業，已透過電郵、手機短訊，並於店舖張貼結業告示通知顧客。

百佳改分店營業時間一文看清



百佳於Facebook宣布，考慮現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全和繼續為顧客提供服務，百佳店舖營業時間將會調整，「不便之處，敬請原諒」。百佳又說，每日會提供抗原快速測試給所有同事，當值前必須取得抗原快速測試陰性結果，以安心為顧客服務。

百佳各分店營業時間如下：

今次改動，百佳大部份分店都會在晚上8時至9時關門，亦有部份分店會提早至下午3時關門，顧客到場前記得留意。