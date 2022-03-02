消息指全民檢測擬3.26實施　9天檢3次　網民憂檢測站排隊交叉感染

撰文：布萊恩
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【全民檢測／強制檢測／禁足】本港目前疫情大爆發，港府消息人士回應《香港01》記者查詢時承認，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測3次，有限度禁足期4日。
消息一出引來網上熱議，不少網民認為全民檢測愈快做愈好，否則以現時確診數字上升速度計算，屆時全民檢測效用會大打折扣，「係檢測就速戰速決啦」。亦有網民擔心要在3天內檢測750萬人，大批人排隊檢測會造成交叉感染，「分流請做好啲，推晒一大班人去排隊，本身唔中都變中」。
也有網民認為，如未確定全民檢測最終方案，應避免發布太多未確定消息，以免造成市民猜測恐慌，「傾好先講」。

府消息人士回應《香港01》記者查詢時承認，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測3次，有限度禁足期4日。（資料圖片）

據了解，港府內部高層會議初步敲定3月26日（周六）至4月3日（周日），實施750萬全港市民強制全民檢測，計劃9日內合共檢測3次，即有3個3天周期，首個周期或須配合4天禁足期（第3日樣本結果，料在第4日才獲取）。禁足期內，市民除前赴藥房或去超市購買食物外，一律須強制留在家中，之後第5日起料可解禁。港府消息人士表示，希望香港市民視上述4日禁足期，猶如一個「較長時間的打風」而已。

據了解，雖然港府趨向實施3月26日至4月3日的九日三檢方案，然而是次第5波疫情獲得中央的全力支持，因此有必要諮詢中央衛生當局意見，何況內地處理全民檢測的經驗遠勝香港，故必須諮詢當局後才作最後拍板，倘若內地當局認為應愈早做愈好，以及禁足期應該更長，不排除香港政府初步方案或會修正。

禁足期內，市民除前赴藥房或去超市購買食物外，一律須強制留在家中，之後第5日起料可解禁。（資料圖片）

再有全民檢測方案消息出現引起網民熱論，不少網民認為全民檢測愈快做愈好，否則以現時確診數字上升速度計算，屆時全民檢測效用會大打折扣，「係檢測就速戰速決啦」、「仲要等到26號，唉」。亦有網民擔心要在3天內檢測750萬人，大批人排隊檢測會造成交叉感染，「分流請做好啲，推晒一大班人去排隊，本身唔中都變中」、「750萬3日搞到？到時又一片混亂，唔中都變中…」。

也有網民認為，如未確定全民檢測最終方案，應避免發布太多未確定消息，以免造成市民猜測恐慌，「傾好先講」、「未定就唔好講，鍾意就講一句，搞到全民恐慌」、「未決定就一直傳，搞到成日香港恐慌係咁搶物資」、「請不要再放風啦。係做就諗清楚及準備好先講，不玩市民好嗎？」、「不如留返精力去照顧確診者好過啦」。

另有網民關注上班問題，「返工怎樣？」、「政府會唔會畀4日禁足生活費先？」。

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