消息指全民檢測擬3.26實施　9天檢3次　網民憂檢測站排隊交叉感染

【全民檢測／強制檢測／禁足】本港目前疫情大爆發，港府消息人士回應《香港01》記者查詢時承認，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測3次，有限度禁足期4日。

消息一出引來網上熱議，不少網民認為全民檢測愈快做愈好，否則以現時確診數字上升速度計算，屆時全民檢測效用會大打折扣，「係檢測就速戰速決啦」。亦有網民擔心要在3天內檢測750萬人，大批人排隊檢測會造成交叉感染，「分流請做好啲，推晒一大班人去排隊，本身唔中都變中」。

也有網民認為，如未確定全民檢測最終方案，應避免發布太多未確定消息，以免造成市民猜測恐慌，「傾好先講」。



府消息人士回應《香港01》記者查詢時承認，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測3次，有限度禁足期4日。（資料圖片）

據了解，港府內部高層會議初步敲定3月26日（周六）至4月3日（周日），實施750萬全港市民強制全民檢測，計劃9日內合共檢測3次，即有3個3天周期，首個周期或須配合4天禁足期（第3日樣本結果，料在第4日才獲取）。禁足期內，市民除前赴藥房或去超市購買食物外，一律須強制留在家中，之後第5日起料可解禁。港府消息人士表示，希望香港市民視上述4日禁足期，猶如一個「較長時間的打風」而已。

據了解，雖然港府趨向實施3月26日至4月3日的九日三檢方案，然而是次第5波疫情獲得中央的全力支持，因此有必要諮詢中央衛生當局意見，何況內地處理全民檢測的經驗遠勝香港，故必須諮詢當局後才作最後拍板，倘若內地當局認為應愈早做愈好，以及禁足期應該更長，不排除香港政府初步方案或會修正。

禁足期內，市民除前赴藥房或去超市購買食物外，一律須強制留在家中，之後第5日起料可解禁。（資料圖片）

再有全民檢測方案消息出現引起網民熱論，不少網民認為全民檢測愈快做愈好，否則以現時確診數字上升速度計算，屆時全民檢測效用會大打折扣，「係檢測就速戰速決啦」、「仲要等到26號，唉」。亦有網民擔心要在3天內檢測750萬人，大批人排隊檢測會造成交叉感染，「分流請做好啲，推晒一大班人去排隊，本身唔中都變中」、「750萬3日搞到？到時又一片混亂，唔中都變中…」。

也有網民認為，如未確定全民檢測最終方案，應避免發布太多未確定消息，以免造成市民猜測恐慌，「傾好先講」、「未定就唔好講，鍾意就講一句，搞到全民恐慌」、「未決定就一直傳，搞到成日香港恐慌係咁搶物資」、「請不要再放風啦。係做就諗清楚及準備好先講，不玩市民好嗎？」、「不如留返精力去照顧確診者好過啦」。

另有網民關注上班問題，「返工怎樣？」、「政府會唔會畀4日禁足生活費先？」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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問題：如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

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陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。