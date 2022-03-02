臭孤綠帽！老公聞到老婆身有臭狐味　崩潰揭發她出軌阿爸波友

發現自己戴綠帽的關鍵竟然是嗅覺。台灣1名人妻和老爺的球友發展不倫戀，直至丈夫連續幾天嗅到妻子身上有陣狐臭味，左思右想發現和爸爸的球友身上的狐臭一模一樣，更找到妻子袋內有性感內衣和潤滑劑。丈夫調查發現妻子曾和爸爸球友開房，電話又曾提到因月經無法性交等，氣瘋下質問妻子，竟解釋只是開房按摩沒有出軌。後來丈夫和朋友發現妻子和姦夫在車上激吻，他目擊姦夫伸手入妻子衣服內摸胸時即拍窗阻止，被妻子反諷他應該等「更進一步」時才現身，死心申請離婚。雖然人妻在庭上否認外遇，但法官考慮原告子女及朋友等證詞後，判准離婚。



台男連續數日聞到妻子有陣奇怪味道，想到父親的球友身上有同一陣臭味。（《金魚妻》劇照）

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台男1名人夫和妻子結婚30年，子女已成年，沒想到妻子竟搭上父親的朋友。案情指，化名阿義的姦夫是原告父親的球友，人妻在他邀請下到網球場做顧問，未料發展出婚外情。原告直至2019年某天留意到，妻子連續幾日散發着一種濃烈狐臭味，想到這股味道和阿義身上的男人狐臭一模一樣，起疑下他偷偷查看妻子的袋，發現裏面有性感內衣和潤滑劑等。

慘戴綠帽的原告決定耐心調查，之後發現妻子和阿義同年6月曾到旅館開房，更發現她曾在電話訊息提到自己來經無法性交。他氣得興師問罪，未料妻子淡定稱他們有約會，但沒有做過份的事，只是在房內按摩。

台男連續數日聞到妻子有陣奇怪味道，想到父親的球友身上有同一陣臭味。（《金魚妻》劇照）

原告後來找朋友幫手捉姦，6月26日真的被他們發現妻子和姦夫在車上走到後座激吻，目擊阿義伸手入妻子衣服內摸胸。原告氣得上前拍打車門，即場報警，未料阿義其間丟下妻子自己逃去。偷食被斷正，但妻子神態自若，當場指責他不是，更諷刺應等他們「更進一步」才阻止，「我在外面交往男人是有經過篩選的」，原告失望得入稟申請離婚。

妻子在庭上否認偷食，又指丈夫曾對阿義提告通姦，但檢方因證據不足決定不起訴，而丈夫提交的影片雖然有拍到親密舉動，但畫面太黑，不足以證明她外遇，要求法官駁回離婚申訴。

人妻曾稱自己狂外面交往男人「是有經過篩選的」。（《金魚妻》劇照）

不過，原告友人供稱曾陪同跟蹤監視，親眼目睹兩人在車上有親密舉動，過程超過1分鐘。加上原告的子女都證實媽媽有外遇，原告提交錄音，妻子曾向原告說「我和他交往不會吃虧」、「我把人都給他了」。法官最終不信納人妻辯解，認為人妻出軌導致婚無法挽回，要付極大責任，判准離婚。

（綜合）