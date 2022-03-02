康復者接種疫苗須知│疫苗通行證何時要打針？哪款疫苗？打第3針？

【康復者／疫苗通行證／接種疫苗／第三針／打疫苗／證明】本港第五波疫情爆發兩個月，已有超過20萬名確診者，部份已康復，但由於目前對於康復者接種疫苗指引，只列明出院者在90或180日後打復必泰或科興，不少網民憂慮康復者或難以符合現正實施的疫苗通行證安排，寸步難移。

不過翻查政府疫苗通行證接種時間表，其實有為新冠肺炎康復者制定指引，列明何時才需要接種第一針及第二針疫苗，又是否需要打第3針呢？以下一一話你知。



康復者如何符合疫苗通行證要求？（資料圖片）

新冠肺炎康復者疫苗通行證接種時間表

根據政府疫苗通行證接種時間表，2月24日至4月29日第一階段，康復者（12歲或以上）如在出院或康復後（以後者為準）未滿6個月，毋須接種疫苗，如已滿6個月，則要接種第一劑疫苗。

到4月30日至6月29日及6月30日或之後的第二和第三階段，康復者如在出院或康復後（以後者為準）未滿6個月，仍然毋須接種疫苗，如已滿6個月及其後9個月內，需要接種一劑疫苗；接種第一劑疫苗滿9個月，就要接種齊兩劑疫苗。至於第3針，康復者暫未有相關規定。

疫苗通行證現正實施，進入表列處所須使用安心出行及符合接種疫苗規定。（資料圖片）

康復者何時可接種疫苗？

根據衛生署衛生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會及疫苗可預防疾病科學委員會建議，康復者建議在出院最少90日後接種第一劑復必泰疫苗，或出院最少180日後接種第一劑科興疫苗。

委員會又建議以上人士，接種第一劑180日後接種第二劑復必泰疫苗，個別需要人士亦可提早於第一劑疫苗最少90 日後接種第二劑疫苗。

已接種第一劑新冠疫苗，康復者仍需要再次接種第一劑嗎？

康復者如在出院後不足90日已接種了一劑復必泰疫苗，或不足180日接種了一劑科興疫苗，根據專家意見，不需要再次接種第一劑新冠疫苗。

康復者應在哪裡接種新冠疫苗？是否需要攜帶感染證明？

康復者可毋須預約到任何一間社區疫苗接種中心、公立醫院新冠疫苗接種站、流動接種站、參與疫苗接種計劃的私家醫生／診所或參與先導計劃的私營醫護機構接種疫苗。

各區流動採樣站（截至2月28日）：

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19間社區檢測中心開放：

如曾在本港以外地區感染並康復，應攜帶先前感染的相關文件證明，以供現場醫護人員評估，包括醫生證明信、出院摘要等（文件須採用英文或中文書寫， 並與康復者個人資料相符）。