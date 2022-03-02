傳禁足致搶購潮　林鄭籲勿信謠言　網民憂愈講愈驚：恐慌邊度嚟？

【全民檢測／禁足／搶購潮】食物及衛生局長陳肇始日前指全民檢測期間不排除禁足，而消息指港府初步計劃全民檢測會禁足4天，方案仍有待拍板。禁足令消息一出，網上「封城」搜尋即急增，市面超市等更連日出現搶購潮，特首林鄭月娥今午（3月2日）見記者時形容，市民因「恐慌」產生「好特別行為」，呼籲全民「以最平靜心態應對疫情」，港府一定會「盡最大努力」保障供應，不要誤信謠傳，出現恐慌或搶購日用品。

林鄭月娥言論隨即在網民熱論，有網民認同不應盲目搶購物資，亦不應過份囤糧，但亦有不少網民認為，市民恐慌因政府消息不斷，「愈講愈驚」、「所有恐慌出自邊到你仲未知呀？」



特首林鄭月娥見記者時形容，市民因「恐慌」產生「好特別行為」，呼籲全民「以最平靜心態應對疫情」。

特首林鄭月娥今午見記者時表示，要仔細規劃全民強制檢測，暫不可具體交代細節，但強調全民強制檢測有4項指導原則，包括要做得徹底、做得快速，否則病毒傳播風險大，過程期間亦要做得有序。

林鄭月娥又提到，有些地方全城禁足或封城，是不出不入，「香港一定不會做這些事」，惟明言「某種程度限制外出，從而達致目的大幅壓縮人流，以前在做，日後配合全民強檢相信也要做」。她補充，進行全民檢測要考慮實際情況，包括經濟板塊及市民日常家居需要，例如市民買藥和看醫生，以及抗疫人員外出需要等，希望全民強檢同時能大幅減少人流和感染風險。

林鄭月娥又提到，有些地方全城禁足或封城，是不出不入，「香港一定不會做這些事」。

至於近日出現搶購潮，林鄭月娥形容市民因「恐慌」產生「一些好特別行為」」，例如搶購物品，強調政府一定會「盡最大努力」保障供應，呼籲市民要保持警覺，「以一個最平靜心態去應對疫情」，不要誤信謠傳，出現恐慌或搶購日用品，「無論透過水路、陸路，（供應）都會源源不絕來到香港」。

坑口一田超市內，有大批市民爭相搶購物品。(李澤彤攝)

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林鄭月娥回應搶購潮言論引來網上熱論，有網民認同不應盲目搶購物資，亦不應過份囤糧，相信政府會確保到日用品供應。但亦有不少網民認為，市民恐慌因政府消息不斷，「愈講愈驚」、「所有恐慌出自邊到你仲未知呀？」、「會盡力……呢三隻字真係好恐怖……冇乜說服力」、「貨源足但冇人手呀」、「貨源充足，價錢升級」、「市民點樣平靜？」。

另有網民建議，可由於政府平均發放日用品及食品，以防搶購：但有人直指不可行，因香港是自由商業社會，也要顧及商戶利益，「其實根本有好多貨，大家唔盲搶就唔使爭」。