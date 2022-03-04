要求家中戴口罩保護幼女　港爸拒絕怨被斥自私　網民勸聽老婆話

香港新肺冠炎第五波疫情嚴峻，除傷害港人的健康，更可能破壞家庭關係。有港爸在網上大呻因為家中有2歲半女兒，自己又要輪更回公司工作，妻子覺得他染疫風險高，即使回家做完快速檢測，仍被要求在家戴口罩，「因為我唔肯戴口罩家嘈屋閉，話我自私唔肯為佢哋着想」。不過，許多網民支持樓主妻子的看法，覺得她是緊張女兒才這樣，指樓主應盡量配合，「唔係個細路出事盞後悔」，更有不少人好言相勸「乖啦忍受下」，認為妻子不會狠下心趕他走。



有網民呻妻子要求家口戴口罩，以保護2歲半的女兒。（示意圖／Getty Images）

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樓主在香港討論區發文，說自己因在家中戴口罩的問題搞得家嘈屋閉，他做文職工作，家中有2歲半女兒，最近公司推行輪班在家工作，每隔一星期便要回公司，因為家中較狹小，有小朋友在附近難以工作，故上星期他去了父母家中工作。

由於父母住處早前爆疫，妻子不想他回家，而為了令她放心，樓主出門已戴了2個口罩，坐地鐵亦會去人少的車卡。後來妻子突然叫他別回家吃飯，希望他在老爺奶奶家吃，「驚我中招感染個女，我都照做」。但妻子進一步要求他留在父母家暫住，樓主沒理會，結果回到家中出現爭吵。

樓主稱妻子曾要求他留在父母家吃飯，後來更叫他暫住父母家。（示意圖／Getty Images）

樓主大呻自己這個星期已回公司上班，除吃飯外戴足口罩10個小時，回家後會做快速檢測確保無感染，「呢個星期老婆又因為我唔肯戴口罩家嘈屋閉，話我自私唔肯為佢哋着想」。他現時回家會馬上洗手及換衣服，但妻子假定他曾經外出就有機會中招，「就算做好衛生措施，病毒有潛伏期，所以佢根本唔想我返屋企同枱食飯」，大嘆自己萬一確診不知何去何從。

許多網民好言相勸，覺我樓主妻子只是緊張女兒，應盡量配合，「唔係個細路出事盞後悔」、「其實佢咁要求都係為個女，病毒真係防不勝防，盡量小心」，如果要出入高危場所家中又有小孩，現時全天候戴口罩保護家人也無可厚非。

許多網民認為樓主妻子是出於保護女兒才緊張，勸他應該好好配合，大家互相體諒。（示意圖／Getty Images）

有人指現時樓主兩邊走，「一惹一定兩邊惹開」，如果是女兒太嘈，就叫妻子盡量陪伴就可減少影響。有留言暖心叫樓主「同老婆鬧交無意思呀，佢出發點都係為屋企人為你好，乖啦忍受下，真係好易中㗎」、「依個時勢，大家體諒」，又叫樓主別擔心，妻子應該不會趕他離開。

（香港討論區）

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