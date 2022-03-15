扣稅自願醫保大比併　即睇邊間公司計劃保障性價比高

每逢稅季死線前夕，不少人都希望把握最後機會增加扣稅額，減輕稅務負擔，加上本港正值疫情大爆發，相信令更多人有意增加醫療保障，購買扣稅自願醫保。



現時政府自願醫保扣稅額最多可達8000元，不過符合扣稅要求的自願醫保計劃種類繁多，而且買保險不是保費越平越好，還要考慮保障內容是否物有所值、性價比高。今次透過分析月費1200至1400元的靈活自願醫保作例子，就保障額、保障範圍、細項賠償三大範疇作比併，分析同級保費不同公司的保險內容差異，助你揀選最合適自己的自願醫保。以下根據政府自願醫保網上資料庫數據分析，以各個計劃具體條款細節為準。



現時自願醫保靈活保障計劃共有12個符合條件，分別由11公司提供，其中安盛有2個計劃。12個計劃中，9個保障地區涵蓋全球（3個不包美國）、3個涵蓋亞洲，而大部份屬私家房級別。

另外，12個計劃中有9個就投保者已有未知疾病設30日至一年不等的等候期，只有安盛、保柏和萬通3間有計劃是不設等候期，保單生效後即涵蓋隱疾，具體細節視乎計劃而定。

1.睇保障額上限

比較不同醫療保險時，最基本是考慮各保障計劃的保障額，一般按年計算，部份另設終身保障額。是次分析有10個設每年保障限額，金額介乎4000萬至75萬元，相差最多逾50倍！提供最高每年保障額4000萬的是保柏；其次是3300萬元的中銀人壽。

至於終身保障額方面，保泰、友邦、保誠和安盛4個計劃設相關上限，金額介乎5000萬至8000萬元，而每年賠償上限為1000萬至2000萬元。另外，保柏和中銀人壽等標榜保額每年自動還原，考慮到這些計劃每年保額較高，長線而言累計保額隨時比設終身保障額的計劃多。

選擇自願醫保時，要留意計劃每年保障額和終身保障額，因為保費相若但每年保障額最多相差逾50倍！

2.留意是否設細項賠償上限

是次比較的12個計劃中，宏利和安盛分別有計劃標榜「不設賠償上限」。這類計劃通常不設每年或終身保障額，但通常設有個別細項賠償上限，意味投保者有醫療需要時未必可獲得全額賠償。

假設有一名病人需接受外科醫生手術費30萬元的複雜手術，若購買上述「不設賠償上限」的計劃，最高賠償額只有10.5萬至16萬元，餘額需自行承擔，而其他不設細項上限的計劃則可獲全數30萬元手術費賠償。因此考慮投保「不設賠償上限」的計劃時，需留意不同細項保額是否足夠。

自願醫保計劃繁多，考慮投保前要留意和比較不同計劃的保障內容。（資料圖片）

3.睇保障內容多少

除了考慮上述因素，投保前也要仔細了解保障項目和內容。特別是不少人購買自願醫保，是希望有需要時可獲足夠保障，應付去私家醫院治療的各項開支。

以化療、標靶治療等非手術方式治療癌症的保障為例，中銀人壽、保泰、友邦、安盛、保誠、保柏的計劃，指定非手術癌症治療均不設賠償上限。同時有4間公司沒有限制手術門診護理日數，當中保柏的手術後門診護理保障限期長達一年，較一般公司90日長。

身體檢查、疫苗接種保障一類保健計劃方面，亞洲金融、保柏和中銀人壽均有提供保健計劃，其中亞洲金融是唯一一同時提供保健計劃和現金保障的公司，另保柏和中銀人壽等都有為投保者每年安排免費體檢或每年體檢費用索償。

至於現金保障方面，連同亞洲金融有8間公司的計劃有提供，中銀人壽、保柏、萬通和安盛一個計劃則沒有。

最後一提，自願醫保除自己買可扣稅外，為指定家庭成員購買也可扣稅，目前多間保險公司均有提供各種優惠。