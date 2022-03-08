父母日日出街食飯　港女憂染疫在家戴口罩被斥歧視　網民籲搬走

本港疫情嚴峻，每日過萬宗確診，不少市民都擔憂染疫。有港女於討論區發文表示，不滿父母現時仍堅持每天外出吃飯，亦不肯在家戴口罩，她只好自己戴口罩及不與父母同枱吃飯，避免染疫，但被爸爸責罵是否歧視父母，令她十分無奈。



有港女於討論區發文表示，不滿父母現時仍堅持每天外出吃飯，亦不肯在家戴口罩，她只好自己戴口罩及不與父母同枱吃飯，避免染疫，但被爸爸責罵是否歧視父母。（《都挺好》劇照）

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該名港女於香港討論區以「乜我咁樣做好過份咩？」為題發文表示，父母最近仍堅持每天外出堂食，她曾勸說買外賣回家吃，但父母不願意，認為坐在餐廳堂食才好吃。她改為說，若想每天外出吃飯，回家就要戴口罩，但反被斥「大驚小怪」。

她指出，居住的大廈已有數戶居民確診，雖然她們一家已打了疫苗，但「冇咩事都唔想病啦係咪」。由於父母不配合，她只好自己在家也戴口罩，並不與父母同枱吃飯，「全部都係夾入房食」，以及最後一個洗澡。

她的舉動惹起爸爸不滿，責罵她「又戴口罩又唔同佢哋同枱食飯，係咪歧視佢哋？」她說，「既然你哋唔保護自己、保護屋企人健康，咁我咪自己保護囉，咁都有問題咩？」她又說，知道會被其他網民批評不尊重父母，但她希望指責她前先想想自己有沒有做個好榜樣。

樓主的舉動惹起爸爸不滿，責罵她「又戴口罩又唔同佢哋同枱食飯，係咪歧視佢哋？」。（《大丈夫》劇照）

有網民支持樓主做法，「我覺得冇乜問題，健康係自己嘅，咁緊要自己緊張啦」、「我覺得你咁做無問題，不過一家人要互相尊重，佢哋做唔到，亦只可以提下，畢竟老人家習慣好難改，你也要注意對他們的語氣，否則關係只會越來越差」，不過有人認為「家家有本難唸的經，老嘢成日屈喺屋企好易屈病，免疫力跌仲易瀨嘢」。

有人建議樓主搬走，「驚到咁，點解唔搬？」、「搬，一個人最安全，除非屋主係你」，有人呼籲「除咗返工同買必需品之外，真係唔好出去喇，醫療系統崩潰成點大家有目共睹，盡力減低自己同身邊人嘅風險，唔好再為社會增加壓力」。

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