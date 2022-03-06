染疫童昏迷抽搐召救護車不果　私家車義載+好心的士司機終能送院

香港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，連帶緊急服務亦受影響。有網民發文指年幼外甥於凌晨突然昏迷抽搐，惟致電「999」熱線卻未能接通，姐姐只好抱着兒子於街上找車輛前往醫院。幸好姐姐接連遇上私家車義載及好心的士司機，分別載母子到私家醫院及公立醫院，及時讓外甥獲得治療。樓主指外甥送院後才確診，希望答謝2名司機協助，又感嘆疫情重創救護服務，或已有不少因醫療系統飽和而失救的個案。



有網民指外甥日前突在家昏迷抽搐，致電召喚救護車不果，幸遇2名好心司機才及時送院，揭發外甥原來確診。（《星空下的仁醫》劇照）

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該網民早前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指周五（4日）凌晨約1時，其年幼外甥突於家中昏迷休克，「反晒白眼再加抽搐」。他即致電「999」召喚救護車，惟電話未能接通，於是他與姐姐抱同外甥到街上打算乘的士前往醫院，沒料「1架的士都無」。

情急之下樓主截停了1輛私家車，向司機交代情況，「佢好好人，肯停車加開窗聽我講情況」，並獲對方義載至私家醫院求醫。不過私院護士為外甥量體溫時，「探到發燒39度幾」，便表示不能收症，只能建議樓主帶外甥到公立醫院急症室，「我唔知道係因為發燒唔睇定無兒科醫生所以唔睇，太急都無追問」。

年幼外甥突於家中昏迷休克，情急之下樓主於街上截停了1輛私家車，幸獲對方義載至私家醫院求醫。（《星空下的仁醫》劇照）

樓主及姐姐遂帶同外甥再次截的士，幸好再次遇上好心司機，「的士哥哥知道咩情況，都心急車我哋去」。至下車時，由於情況緊急，樓主付車費後便直接表示「唔使找」，然後跑進醫院登記，沒想到該名的士司機竟親自走進醫院找錢。

樓主指，外甥經檢查及治療後證實確診，「小朋友而家已經醒咗，但係仲未退晒燒」，而他及家人進行快速測試結果則呈陰性。他回想當晚經歷，特意發文感謝兩名仗義幫忙的司機，「如果你哋睇到請盡快消毒架車，真心希望你哋無事」，又慨嘆現時救護車服務「因為疫情加濫用關係真係受到重創」，直言：「今次我哋算係好好彩，相信現時有好多香港人因為醫療系統飽和而失救。」

因私家醫院未能收症，樓主與姐姐帶同外甥乘的士到公立醫院，外甥經檢查及治療後證實確診。（《星空下的仁醫》劇照）

帖文引來網民討論，不少人大讚兩名司機的義舉，「兩位好心司機一世平安，小朋友早日康復，大家都要加油」、「有啲的士叔叔哥哥原來都好好人，疫情下睇到大家守望相助嘅精神真係好感動」。亦有網民慨嘆救護服務「爆煲」情況在疫情下更見嚴重，隨時影響病人生命，「小朋友就可以抱上車，如果老人家出事，無救護車真係唔知點算」、「此時此刻，好多病人可能唔係死於疾病，係死於安排措施失當」。

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