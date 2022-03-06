女子被家人批唔打第3針致染疫　自我隔離仍被轟自私　終爆1句反擊

本港每天新增確診個案持續過萬，不少市民使用快速抗原測試發現染疫後，會先進行第1步自我隔離。1名女子日前快測確診後，每天除了洗澡和如廁外，均沒有步出房間，但她仍然被家人不停數落，指責她自私和連累其他人，「不停喺我耳邊講，因為我冇聽佢哋講去打第3針所以會中」。



樓主快測確診後在房間隔離，但仍一直被家人指責，批評她自私，連累家人有中招風險和無法上班。（示意圖 / GettyImages）

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該名女子在網上發文訴苦，表示日前其快測結果呈陽性，如非必要，她都一直呆在房間內自我隔離，避免與家人有任何接觸。不過，自從確診後，女子便不停被家人數落，「話我令到佢哋返唔到工，有機會中之類……不停喺我耳邊講因為我冇聽佢哋講去打第3針所以會中，話我冇打針所以會中，話我打針就唔會中」。

即使樓主打算休息，父親在她睡覺前仍要指責「你個人可唔可以唔好咁自私，你快啲去隔離啦」，樓主最終忍無可忍，不禁反斥說「你明唔明快測班人根本冇得去隔離，要自救，除咗自己好返，根本咩都做唔到」，但父親聽後沒有理會，仍繼續批評她。

當樓主晚上打算休息時，亦會被父親繼續責罵，讓她大感無奈。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在文中慨嘆，其實自己只是想休息一下，「點解都唔畀我瞓，中咗垃圾肺炎我自己都唔想」，無奈家人沒有諒解她。帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主稱「中咗係唔好彩，唔係你錯」、「邊個都唔想中嘅！一家人體諒吓啦！加油」、「打3針一樣中，現在多休息」、「一場病毒畀你睇清屋企人對妳有幾好啦」，但也有網民提醒，表示在房間隔離同樣很容易傳染家人，呼籲樓主多加小心。

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陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

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