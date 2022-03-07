恒指一度跌逾千點曾穿2020年3月疫情底　網民：低位都咁跌真心勁

恒生指數今日低開逾500點後跌幅擴大，最多跌近1100點至20730點，曾穿2020年3月疫情底的20966點。截至午市，恆生指數跌746點，報21159點。大跌市引來股民在討論區上「哭喪」，大呻港股近期頹勢，「畀返啲錢我，我唔玩啦」，不過亦有網民呼籲大家要「揸緊個信念」，不要沽貨。



恒生指數今日（7日）開市後曾逾1100點，嚇得不少股民心慌慌。（《大時代》截圖）

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恒生指數今早低開596點，跌約2.73%，報21308點，之後跌幅擴大，最多跌1107點，跌約5.07%，低位報20730點，比起2020年疫情低位20966點還要低236點。恒生指數及後觸底反彈，午市報21159點，跌746點或3.41%，低位反彈約300點。

有一派為數不少的網民繼續睇淡，認為恒指會繼續向下。（《大時代》截圖）

股市大跌當然引來網民熱烈討論，睇淡的網民認為市況慘烈，港股隨時可能繼續向下，「跌到俄佬咁」、「好似穿晒歷史上升通道，可能無底深潭」、「呢期流行動態清零」，甚至有留言大吹淡風，直指「真係到18000點嗰日都唔會覺得意外啦」、「一早應該要（跌），咁嘅市道都唔穿2萬根本係假市」。

另外一派網民認為現時是入市良機。（《大時代》截圖）

不過亦有網民認為現時是「特價時段」，應該入市，「十幾年前話後悔冇買淘大、冇All in，而家又話千跌淆底，十幾廿年後又會話後悔冇All in，真係人生有幾多個廿年，香港人想點呀？」，更有人質疑「其實跌乜嘢？疫情過多2個星期都完啦」。有人亦引述周星馳電影《回魂夜》中的對白，指「成盤係血，當佢無事，話知，話知，豬扒當佢靚西施！」，呼籲大家最緊要「揸緊個信念！」，不要胡亂沽貨。