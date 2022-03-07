$1萬消費券｜網民促派現金　嘆檢測包花費大　盼政府公布呢項安排

【$1萬元消費券／消費券計劃網站】1萬元電子消費券計劃首輪5000元將於4月發放，市民如曾登記上一次消費券計劃，毋須再辦手續登記，金額會自動發放到上次登記的電子支付工具，不可轉平台。

消費券消息引來網民熱論，有網民感謝政府派發消費券紓困，但有不少網民感嘆大部份花費於快速測試套裝、檢測包及連花清瘟丸等防疫抗疫物資、藥物上，「派消費券買檢測包都唔夠」。也有網民認為消費券「分期又分期！真係為市民製造不便」。另有大批網民關注4月何時開放，盼政府盡快公布日子。



1萬元電子消費券計劃首輪5000元將於4月發放。

政府今早公布1萬元消費券首輪5000元派發詳情，市民如曾登記上一次消費券計劃，可於4月收到5000元，毋須辦理登記手續，而金額會自動發放到上次登記的電子支付工具，即八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）及拍住賞Tap & Go，不可轉平台；如遺失支付工具帳戶、八達通，可於3月25日前更新資料。陳茂波形容，整個設計是簡單快捷。

$1萬消費券登記｜首輪不可轉會！遺失帳戶、更新八達通要咁處理

陳茂波形容，整個設計是簡單快捷。

消費券消息引來網民關注，有網民感謝政府紓解民困，「感謝陳司長紓困」。但有不少網民憂慮大部份消費都會花在快速測試套裝、檢測包及連花清瘟丸等防疫抗疫物資、藥物上，「買self test kits、清瘟丸，etc」、「派消費券買檢測包都唔夠」，又認為政府改派現金更實際，「點解唔畀攞嚟供樓／交租？」、「分期又分期！真係為市民製造不便！」、「畀我地交水電煤好過，而家都唔敢出街消費」、「派都派得特別煩」。

另有不少網民希望政府盡快公布首輪消費券派發日期，「4月咩時間？」