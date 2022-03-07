新世界捐5G數據卡　料2500基層長者及學童受惠　減上網費用負擔

第五波疫情下市民們都留家抗疫，上網要求大大增加。新世界早前與3香港合作，透過5間非牟利機構捐贈5G數據卡，料有2500名基層長者及學童受惠，減輕基層家庭的上網費用負擔，令他們可以與家人視像通訊或上網課之餘，更可以安坐家中上網接收最新的疫情資訊。



新世界與3香港合作，透過5間非牟利機構向基層捐贈數據卡，料可有2500名基層長者及學童受惠。（新世界提供）

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新世界與3香港合作，於本月初將一批5G數據卡捐贈5間非牟利機構，包括香港基督教女青年會、香港社區組織協會、基督教香港信義會社會服務部、救世軍及聖雅各福群會，再轉贈予有需要人士，預計有2500名基層長者及學童受惠。

獨居長者可能因疫情而不敢外出，數據卡可令他們留家避疫時保持與家人及社區的聯繫。另外中小學及幼稚園於今日（7日）起提早放暑假，獲得數據卡有助得到穩定的網絡，在家中過「暑假」期間可以「停課不停學」，上網學習其他課外知識，增廣見聞。

救世軍社會服務部市場及業務發展經理何美儀表示，獲贈數據卡後，獨居長者可在疫情下，透過視像與社工及家人見面，接收疫情資訊，與社區保持聯繫。她亦提到，中心會提供網上復康運動班，即使長者留在家中都可以做簡單運動。