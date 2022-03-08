推海上露營體驗超簡陋　2日1夜$800　網民批危險：一個浪撲埋嚟…

第五波疫情仍然嚴峻，大部份娛樂場所及體育設施都關閉，很多人留家抗疫都悶得慌，但有人竟趁機推出全新露營體驗「水中泊」。近日1個露營廣告在facebook流傳，推介位於大埔三門仔的私人「海上營地」，可日營或兩日一夜，但從照片可見，營地非常簡陋，沒有照明系統，帳幕只設置在疑似魚排上，網民笑言「瞓醒可能已經喺大海中心」，又指平台面積太小，安全成疑問。



位於大埔三門仔的1個「海上營地」，日營收費500元，兩日一夜則為800元，費用包括來回接送、營帳及雙人獨木舟一隻。（FB「香港人露營分享谷」圖片）

有網民在FB群組「香港人露營分享谷」轉貼相關露營租用廣告，推介位於大埔三門仔的1個「海上營地」，價錢方面日營收費500元，兩日一夜則為800元，費用包括來回接送、營帳及雙人獨木舟一隻。

從圖片可見，該雙人露營帳幕設置在1個正方魚排的平台上，面積不大，營帳前鋪上了一層假草皮，魚排上沒有照明系統、廁所及洗濯設施，亦不見有救生裝備。

帖文隨即引起網民熱議，不少人都認為海上露營危險，而且平台面積太小，隨時「叉錯腳」掉落水，亦非常不方便，「每次屙都要獨木舟，會唔會瀨？」、「煮煮下飯一個浪冚埋嚟真係唔知點算」、「瞓瞓下出咗公海」、「瞓覺係咪要着埋救生衣」，又指「衰過俾人掉喺荒島」、「無覺好瞓，攞苦嚟辛嘅體驗」。

有網民就揶揄是「港版馬爾代夫」新體驗，「都係sell一開門口可以跳落去游水」、「露營得嚟又有遊艇嘅感覺」、「荒誕求生玩法之一」。

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