消費券｜八達通餘額上限維持$3000　想領足要咁做　網民：好麻煩

【消費券2022／八達通領取方法／$1萬元電子消費券】政府昨（3月8日）公布首輪5000元消費券將於4月發放，沿用上次登記的支付工具，不可轉會，其中以八達通領取消費券步驟最多，須分開4000元及1000元兩期領取。不過八達通公司今日（3月8日）強調，每張八達通餘額上限仍維持在3000元，故無法一次過收取第一期4000元，需要分批領取。

八達通領取消費券問題引來網民熱論，直指程序繁複麻煩，「咁煩，又唔畀人轉收款方法！」、「我怕佢到時計錯數」、「好混亂，老人家點識計呢啲數」、「傾掂先公布啲細節啦好嗎？」。



以八達通領取首輪5000元消費券，須分開4000元及1000元兩期領取。（資料圖片）

政府昨（3月8日）公布首輪5000元消費券將於4月發放，沿用上次登記的支付工具，不可轉會，其中以支付寶香港（AlipayHK）、Tap & Go拍住賞或 WeChat Pay HK（微信支付香港）帳戶收取消費券的市民，可一次過收到5000元消費券，有效期至2022年10月31日。

以八達通領取消費券的步驟則較多，須分開4000元及1000元兩期領取，而市民須在指定日期前累積總額不少於4000元，才可在下一個月16日領取第二期1000元，最早可於6月16日領取，最遲則可於11月16日開始領取。政府補充，因應八達通卡內儲值額，市民可在領取期限（2022年12月31日 ）前，分開多次拍卡領取消費券。

以八達通領取首輪5000元消費券時間表。（政府消費券計劃網頁）

不過八達通卡公司營業及市務總監李玉兒今早在電台節目指出，每張八達通餘額上限仍會維持在3000元，即少於第一期的4000元，故市民領取消費券時，無法一次過收取4000元，需要分批領取，「譬如市民本身的八達通卡已有1000元餘額，到政府派4000元時，第一次拍卡會先取2000元」。

李玉兒稱八達通卡公司會有紀錄，知道市民領取了多少消費券，「到市民用掉一些錢，又可以再領取」。她又說，沒有限制市民分多少次領取消費券，「主要是看餘額釐定可以領取多少消費券金額」。

八達通卡公司營業及市務總監李玉兒今早在電台節目指出，每張八達通餘額上限仍會維持在3000元。（資料圖片）

以八達通卡領取消費券問題引起網民熱論，不少網民直指程序多麻煩又混亂，「想買一件係4000蚊嘅貨都唔得！」、「咁煩，又唔畀人轉收款方法」、「咁麻煩不如個個月出2千啦」、「好混亂，老人家點識計呢啲數」、「我怕，佢到時計錯數」，「想問提高八達通存額係咪一件好難嘅事嚟？」。

亦有網民認為，政府及八達通卡公司應先商討好細節再公布，「又嚟。傾掂先公布啲細節啦好嗎？」。