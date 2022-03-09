馬鞍山人自救！推物資配對服務　向全家確診居民派乾糧快速測試包

第五波新冠肺炎疫情仍然持續，由於確診者人數眾多，政府派發物資予家居隔離人士或有滯後，一群馬鞍山街坊自發組織「疫情下物資配對服務」，收集居民捐贈物資，包括乾糧、罐頭及快速測試包，透過義工隊分發至全家確診的家庭。網民都大讚「馬鞍山好有愛」，亦有不少人踴躍表示希望能成為義工。



一群馬鞍山街坊自發組織「疫情下物資配對服務」，收集居民捐贈物資，包括乾糧、罐頭及快速測試包，透過義工隊分發至全家確診的家庭。（FB「馬鞍山人，馬鞍山事」圖片）

Facebook專頁「馬鞍山人，馬鞍山事」昨日（8日）公布詳情，指一群熱心的馬鞍山居民見愈來愈多人中招確診，政府未必能及時派發足夠物資予受影響家庭，只能互助自救，因而組織「疫情下物資配對服務」，收集區內居民捐贈物資，包括任何乾糧、罐頭、快速測試包等，但不接受金錢、禮券、新鮮冷藏或濕貨的捐贈。物資經收集點分配及安排，再由義工運送至全家確診導致物資嚴重短缺的家庭。合作機構還包括香港天使行動及鍾禮謙議員辦事處。

由於人手所限，物資供應亦不穩定，全家成員陽性的申請會優先處理，只需登記網上表格，由議員辦事處電話聯絡及審批，名額並非先到先得，服務區域包括港鐵烏溪沙站、馬鞍山站和恆安站周邊屋苑。

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