全民快測｜4月8日起快測3天！3類人可家居隔離　禁足？陰性上報？

【全民檢測／全民快測／防疫包／快速測試／物資包】特首林鄭月娥宣布全港市民要在4月8日、9日及10日進行3次快速檢測，如果陽性需要申報。究竟全民快測詳情如何？陰性是否需要呈報？是否需要禁足？又是否強制會否有罰則？哪3種情況可以居家隔離？以下一一話你知。

另外，林鄭月娥重申全民強檢仍要做但未確定何時進行，而全民快測不會替代全民強制檢測。



林鄭月娥強調，全民強檢仍要做但未確定何時進行。

問題一：何時進行全民快速測試？

市民須於4月8日、４月9日及４月10日進行快速測試。

問題二：陰性結果是否需要上報？

林鄭月娥稱陰性結果不需要呈報，陽性結果則要呈報，呈報後會核查，強調有一定法律基礎。

問題三：是否需要禁足？

林鄭月娥表示，全民快測不會禁止市民出街，但如果出街，可戴KN95口罩。

問題四：是否強制？

不是強制，是自願性，林鄭月娥說希望凝聚眾志成城團結抗疫，「每一個市民出少少力早些達至目標」。

問題五：哪些人可家居隔離？

無明顯病徵、無特別醫療照顧需要、家居環境合適的人，可進行家居隔離。但以下5類人士不適合家居隔離，如包括「不能自行監察個人狀況的高風險人士」、「需要與其他住戶共用洗手間、煮食，如劏房、板間房、宿舍單位人士」、「家中不能安排獨立房間隔離」、「不能安排獨立洗手間，或妥善清潔消毒共用洗手設施的家庭」、「家庭成員屬於高風險人士，如70歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周以上孕婦是家人」。

問題五：全民快測替代全民檢測？

林鄭月娥指，全民快測不是替代全民檢測。

全民強制檢測仍會推行？

另外，特首林鄭月娥於2月底預告，會在3月推行全民強制檢測，惟早前突然宣布暫緩進行全民強制檢測，惹來坊間猜測是否已擱置甚至取消計劃，但她之後強調，特區政府不會固執地說一定不做全民強制檢測，亦不會說全民檢測無用，形容目前只是「暫緩」。而她上周表示，全民強檢仍要做但未確定何時進行。

林鄭月娥早前解釋，本港及內地專家都認同全民檢測在疫情爆發初期可以抽出患者，盡快切斷傳播鏈，惟第五波疫情來得既急且猛，當時政府無能力做，而另一個時機是疫情後期，當確診數字穩定，全民檢測可起到一定作用，更徹底切斷傳播。但她重申，由於效益及能力問題，不應在疫情高峰期做全民檢測。林鄭月娥亦提到，如進行全民檢測，3個月內曾確診人士可豁免不用檢測。

至於被指浪費，林鄭月娥說，全民檢測籌備工作停留在細化方案及內部溝通等階段，例如部門可以派出的人手，以及尋找檢測中心等，強調這些都是籌備階段必須進行的工作，不存在浪費問題。

林鄭月娥早前呼籲市民，「唔需要焦慮，唔需要驚慌，唔需要搶購物品」，重申物資供應足夠。（資料圖片）

全民檢測連日引來網上熱論，有網民支持政府因時制宜，「特事特辦」，亦有網民批評政府「五時花六時變」、「朝令夕改」、「日日講嘢都變…」、「搞咗咁耐仲係細化同內部，香港政府效率真係世界一流」，期望政府講清楚是否推行全民檢測，以及何時推行全民檢測，「唔使日日估估下！」、「有個心理準備都好…」。