全民檢測？是否禁足？林鄭最新咁講：現非優先做　網民批朝令夕改

【全民檢測／禁足】特首林鄭月娥早前宣布，會在3月內進行全民強制檢測，惟至今仍未有具體方案，而禁足與否都引來網市民網民憂慮，觸發連日搶購潮。林鄭月娥今早（3月9日）於疫情記者會被問到全民檢測及是否禁足時，明言全民強制檢測仍是規劃工作，但「不是優先去做」，會綜合考慮疫情發展，以及考慮專家意見。

言論一出即引來網上熱論，有網民讚政府因時制宜，認為「肯聽民意是好事」。但亦有大批網民批評政府「一時一樣」朝令夕改，「叫市民點適應？」。對於朝令夕改指摘，林鄭月娥表示，「有人話朝令夕改，呢個見仁見智啦」。



林鄭月娥明言，全民強制檢測仍是規劃工作，但「不是優先去做」，會綜合考慮疫情發展，以及考慮專家意見。（廖雁雄攝）

臨近3月中，全民強制檢測具體方案仍未出爐，是否禁足等安排又未有實質消息，卻已觸發不少市民憂慮，搶購潮持續。特首林鄭月娥於疫情記者會被問到全民檢測具體方案、何時推行，以及是否會「禁足」，她說全民強制檢測仍是規劃工作，何時啟動要考慮香港疫情，「一直細化緊方案，籌備緊執行時人手地點資源物資是否能夠準時到位，幾時做要睇幾時達到最佳效果」。

林鄭月娥又指，全民檢測工作規模之大，「唔有返一段長時間規劃，無可能做」，重申規劃及籌備繼續進行，但「不是優先去做」，會綜合考慮疫情發展，亦會考慮專家意見。

林鄭月娥呼籲市民，「唔需要焦慮，唔需要驚慌，唔需要搶購物品」，重申物資供應足夠。（廖雁雄攝）

至於會否禁足，林鄭月娥只說若市民檢測完未有陰性結果，就「不要周圍走了」，並指任何社會都要保持必要運作，如需要有某一程度限制市民出外，從而達至壓縮人流，也會保障必須運作，例如金融業、電力供應、公共交通、執行抗疫工作人員，以及市民日常生活相關人員等。她補充，外國經驗會容許某種程度、時段、次數，讓市民可離家購買日常必需品。

林鄭月娥之後強調，「其實都講得好清楚，無咩混亂」，呼籲市民「唔需要焦慮，唔需要驚慌，唔需要搶購物品」，重申物資供應足夠，「現在最不足夠是人手」。至於被批評「朝令夕改」，她回應：「有人話朝令夕改，呢個見仁見智啦。」

全民檢測問題引來網上熱論，有網民支持政府因時制宜，「特事特辦」、「肯聽民意是好事」。但也有大批網民批評政府又改口風，市民無所適從，擔心資訊混亂會繼續恐慌，「一時一樣搞到香港人盲搶食物，真係今日唔知聽日事，日日政策都變，大家點適應？」、「日日講嘢唔同…」、「每件事都冇明確指示，一時一樣，但又冇話會唔做，咁樣做嘢咪搞亂社會…」、「一時一樣，諗好先好講啦」、「咁學校仲使乜提早放假？」、「簡直係朝令朝改」。