林鄭：全民檢測未是時機　將用快測包看感染情況　網民促講清楚

【全民檢測】特首林鄭月娥早前宣布暫緩進行全民強制檢測，但之後強調，特區政府不會固執地說一定不做全民強制檢測，重申目前只是「暫緩」，並停留在細化方案及內部溝通等階段，又透露推出全民檢測時機。而她今日（3月31日）再於疫情記者會表示，確診數字仍然高企，未到進行全民強制檢測合適時間，但由於政府將向全港市民派發物資包，將會有一個公布，「是否可利用相對準確及方便市民的工具，短時間內透過使用測試包睇到香港正處於的感染狀況，這個稍後會公布」。另外，林鄭月娥提到，如進行全民檢測，3個月內曾確診人士可豁免不用檢測。

全民檢測連日引來網上熱論，有網民支持政府因時制宜，「特事特辦」，亦有網民不滿政府「五時花六時變」、「朝令夕改」，期望政府盡快講清楚是否推行全民檢測、何時推行全民檢測，以及用快測包檢測安排，「唔使日日估估下！」。



林鄭月娥強調，特區政府不會固執地說一定不做全民強制檢測。

特首林鄭月娥於2月底預告，會在3月推行全民強制檢測，惟早前突然宣布暫緩進行全民強制檢測，惹來坊間猜測是否已擱置甚至取消計劃，但她之後強調，特區政府不會固執地說一定不做全民強制檢測，亦不會說全民檢測無用，形容目前只是「暫緩」。

林鄭月娥解釋，本港及內地專家都認同全民檢測在疫情爆發初期可以抽出患者，盡快切斷傳播鏈，惟第五波疫情來得既急且猛，當時政府無能力做，而另一個時機是疫情後期，當確診數字穩定，全民檢測可起到一定作用，更徹底切斷傳播。但她重申，由於效益及能力問題，不應在疫情高峰期做全民檢測。

至於被指浪費，林鄭月娥說，全民檢測籌備工作停留在細化方案及內部溝通等階段，例如部門可以派出的人手，以及尋找檢測中心等，強調這些都是籌備階段必須進行的工作，不存在浪費問題。

林鄭月娥早前呼籲市民，「唔需要焦慮，唔需要驚慌，唔需要搶購物品」，重申物資供應足夠。（資料圖片）

全民檢測連日再引來網上熱論，有網民支持政府因時制宜，「特事特辦」，亦有網民批評政府「五時花六時變」、「朝令夕改」、「日日講嘢都變…」、「搞咗咁耐仲係細化同內部，香港政府效率真係世界一流」，期望政府講清楚是否推行全民檢測，以及何時推行全民檢測，「唔使日日估估下！」、「有個心理準備都好…」。