牛扒現普京樣照片再翻炒瘋傳　英男嚇到唔敢買　網民話似呢幾個人

俄羅斯烏克蘭戰爭引發國際關注，近日一張牛扒上浮現俄羅斯總統普京樣貌的照片再度於網上瘋傳。3年前英國有名男子逛超市時，意外發現貨架上的「普京牛扒」，而且愈看愈像，嚇得他完全不敢買。



俄羅斯烏克蘭戰爭引發國際關注，近日一張牛扒上浮現俄羅斯總統普京樣貌的照片再度於網上瘋傳。（Twitter「NoContextBrits」圖片）

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據英國《太陽報》2019年報道，39歲的音樂家哥頓（Matt Gordon）於倫敦一間奧樂齊超市（Aldi）購物，經過肉類區時，意外發現貨架上一塊售2.99英鎊（約31港元）的安格斯牛扒浮現出俄羅斯總統普京的樣貌。

哥頓表示，「我簡直不敢相信，我不斷走回去看，相似度真的十分驚人，而且每看一次也覺得愈來愈像普京」。即使當時手機快沒電，哥頓也拍了下來傳給朋友看，朋友看到後都大笑不已。哥頓又說，最終並沒有買這塊牛扒，因擔心會發生什麼事。

近日有網民於社交平台Twitter轉載這張「普京牛扒」照，隨即引起熱烈討論並嚇倒不少人，有人笑言「對我來說，這塊牛扒更像查理斯王子」、「看起來像佛地魔」，有人則分享一張神似美國前總統特朗普的生肉照片，笑倒眾人。

（太陽報／Twitter）

有網民分享一張神似美國前總統特朗普的生肉照片。（Twitter「immoral_the」圖片）

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