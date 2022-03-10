緊急警報｜市民批被嚇親　陳肇始指緊急逼切非濫用　網民憂狼來了

【緊急警報】政府昨日（3月10）傍晚突然向全港市民手機發出緊急警示，通知市民伊利沙伯醫院已成為接收新冠肺炎患者的定點醫院，提醒其他市民不要前往。不過很多網民反映，接收政府警報時手機不停震動又發出「嘟嘟嘟」聲響，他們因此被嚇一嚇，「以為防空警報」、「以為地震」，質疑政府濫用緊急警報系統。食物及衞生局長陳肇始今早在電台節目強調，相關警報信息有時間及逼切性，醫管局總行政經理鄧錦成則形容，伊利沙伯醫院轉為定點醫院是「緊急大事」。

惟政府解釋再惹來網民關注，批評是「死雞撐飯蓋」，又擔心會「狼來了」，「咁樣搞一搞，個個熄咗個緊急警示，到真正有需要警示人嗰陣就無人收到」。但也有網民認同政府原意是好，「其實政府係好心的，只係有時有啲好笑」。



很多網民反映，接收政府警報時手機不停震動又發出「嘟嘟嘟」聲響，他們因此被嚇一嚇。（網上圖片）

昨日（3月9日）下午5時許，政府向全港市民手機發出緊急警示，內容如下：

緊急提示

特區政府提示，醫管局伊利沙伯醫院3月9日起成為定點醫院，專門接收新冠病人，其急症室亦以接收新冠確診病人及有生命危險的緊急病人為主。其他人士請勿前往，多謝市民配合。



政府向全港市民手機發出緊急警示，通知市民伊利沙伯醫院已成為接收新冠肺炎患者的定點醫院，提醒其他市民不要前往。（手機截圖）

該警報一共發出兩個，分別是中文及英文版本。很多網民指出，接收政府警報時手機不停震動又發出「嘟嘟嘟」聲響，他們隨即被嚇一嚇，質疑政府濫用緊急警報系統，「以為防空警報」、「以為地震」、「震到好恐怖」、「仲以為空襲」、「開緊會同時全部人都收到，嚇死」、「我以為我部手機壞咗」、「以為手機中毒」、「最慘係啲的士司機，揸揸下車4、5部電話一齊響…」。

陳肇始：緊急警報有逼切需要 籲勿關通知功能

面對市民批評，食物及衞生局長陳肇始今早（3月10日）在電台節目強調，相關緊急警報信息是有時間性及逼切性通知市民，因為市民平日有機會到伊利沙伯醫院求診，醫院亦要在3至4日內完成病人轉移工作。

陳肇始又說，政府會透過系統向市民發放緊急信息，呼籲市民不要關閉通知功能，重申今次是政府首次使用系統發出緊急警示，考慮調整收到警示時的電話聲響。

醫管局總行政經理鄧錦成則形容，伊利沙伯醫院轉為定點醫院是緊急大事，政府希望全港市民知道，避免混亂延誤診治。

惟政府解畫言論再惹來網民質疑，認為應以新聞、電台或手機短訊通知市民，「唔係咁讓浪費公帑，如非必要都唔應該用咁嘅方法提醒市民，一般大眾都嚇親」、「死雞撐飯蓋」、「咁樣搞一搞，個個熄咗個緊急警示，到真正有需要警示人果陣就無人收到」、「擾民！狼來了」。

也有網民認同政府原意是好，應該經一事長一智，「其實政府係好心的，只係有時有啲好笑」、「我又唔覺得好有問題喎，大家適應下，第日有通報咪唔使咁亂囉啲消息」、「算喇，當係試機喇，不過真係唔可以亂用」。

也有網民表示重複收到信息。（網上圖片）

同場加映：初陽被送青衣方艙醫院 港男分享隔離見聞必備物品 最苦惱係呢樣

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，港府在國家建築隊支援下加緊興建8個社區隔離及治療設施（或稱方艙醫院），其中青衣方艙醫院已完成搭建及啟用。有輕症確診者在網上分享入住見聞，稱環境沒想像中惡劣，形容共用廁所和沐浴間與體育館相似，雖然使用的洗手間全是座廁，但第二日衛生情況已欠佳，最苦惱是房間未能上鎖，需跟同房家人輪流外出如廁，並提醒風筒、日用品及娛樂用品等都必須自備。

網民指，即使夜間上廁所都要外出，方艙範圍尚算光猛。（連登討論區圖片）

青衣隔離設施（方艙醫院）已投入運作：