阿妹指考電單車簡單　台男屋企畫出試場即NG　網民錯重點：大地主

在台灣，要考取電單車（機車）駕駛執照同樣必須考路試，其中一項「直線7秒」的關卡更是難倒大批考生。有台男近日在網上發文，表示妹妹即將要考車，還誇下海口稱很簡單，他便在家中的三合院以粉筆模擬試場畫出路線，不少網民看後紛紛大讚「別人的哥哥總是不會讓我失望」，惟更多人卻錯重點，笑稱樓主「家很大」，直指他是「大地主」。



1名台男在家中的三合院用粉筆畫出電單車路就試場，以供妹妹練習，引來網民討論。（fb群組「爆料公社」）

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該名男子日前在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，稱妹妹快將考電單車的路試，還跟樓主說其中一項「直線7秒」很簡單，即是要在非常窄的路段慢駛7秒以上。樓主聽後竟在家中的三合院直接依照考場，以粉筆畫出不同項目的路段，讓妹妹練習。

當初妹妹豪言考試無難度，「然後剛剛直線7秒NG 6次」，單單在該項目便失敗了6次。帖文引來網民熱議，不少人留言大讚樓主「對妹妹好有愛喔」、「這位哥哥也太用心了吧」、「天啊！很貼心耶」、「我爸以前都說，考過機車就會想考汽車，考過汽車就會想開飛機了，是說……哥哥要開始找場地畫飛機坪了」、「整個村子要考駕照的都來你家練習，一圈收費10塊錢就好，賺零用錢」。

不過，更都網民看過樓主分享的照片後，紛紛笑言「地也要夠大才能畫啊」、「這三合院有大」、「羨慕這樣的庭院，歪樓」、「我只知道這地很大」。面對大批網民稱讚「惜妹如金」，樓主則回覆話「我沒對我妹很有愛 （嘴巴說說而已），只是她說7秒很簡單，這口氣我出在三合院上」。

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