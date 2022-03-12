女生搭港鐵疑遭偷拍裙底　男子公事包藏鏡頭掃腿　網民質疑是慣犯

乘搭交通工具時遇到陌生人過份靠近，都要小心提防！有網民在討論區上載影片，指女友人乘坐港鐵時疑遭偷拍裙底，1名男子異常靠近，並用公事包不斷磨擦她的腿，女友人感奇怪遂拿起手機拍下其舉動，發現男子公事包內藏有迷你攝影機，但由於「嚇到成身震晒」，沒有即時大聲質問男子。有網民直言事件屬「偷拍斷正」，認為不應放過他，亦有人稱見過該男子向其他女乘客入手，可能是慣犯。



從片段可見，1名戴眼鏡的男子身穿裇衫西褲及黑色風褸，拿着1個黑色公事包並放在小腿位置，公事包一部分拉開了，內藏1部迷你攝錄機且鏡頭向上。（連登討論區）

有網民在連登討論區以「[突發][多圖有片]斯文男公事包驚現偷拍裙底」為題發帖，指女友人昨早（11日）上班時乘搭港鐵荃灣線往中環，其間1名衣着斯文的男子站近，並用公事包不停磨擦其腿，她感奇怪就拍下男子的舉動。從片段可見，1名戴眼鏡的男子身穿裇衫西褲及黑色風褸，拿着1個黑色公事包並放在小腿位置，公事包一部分拉開了，內藏1部迷你攝錄機且鏡頭向上，男子似乎沒為意被拍攝，僅低頭看手機。

樓主補充指翻查攝錄機的型號，機身不足1隻手掌長度，而男子的公事袋差不多2隻手掌之深，「要擺個鏡頭喺呢個位置唔跌落去，一定要好刻意喺個底到擺啲嘢墊起佢」，又指鏡頭的角度「唯一作用就係拍裙底」。不過由於女友人當時太過驚慌，沒有大聲對質，男子其後於太子站下車。

帖文隨即引起網上熱議，不少網民都相信偷拍裙底機會大，「唔通拉鏈咁啱開咗，支cam咁啱放喺嗰到咩」、「附近冇人着裙，個男人都已經係算搵緊目標啦」、「好明顯（偷拍）啦，呢啲遇着個大膽啲嘅女仔遲早出事」。

不止1位網民則表示曾在港鐵遇過這人，「兩星期前當時在車廂中見佢又係咁揸住呢個袋，行去個女仔A附近停留。當A走了，又行去女仔B附近重施故技」，認為涉事男子很有可能是慣犯。但有網民就指片段未能清楚確認男子正拍攝裙底，故女事主應當場對質及立即報警，而非事後才公開影片，「夠膽影人，又唔夠膽嗌救命」，這只會助長對方的行為。

同場加映：輕鐵阿叔疑鞋頭裝cam偷拍裙底 正義男拍片質問獲網民激讚

車廂偷拍防不勝防，各位女士千萬要小心！早前有屯門街坊乘搭輕鐵目擊一個大叔疑在鞋頭內安裝鏡頭偷拍女子裙底，樓主得悉後即拍片記錄過程，隨即出聲喝止及質問大叔，對方否認並強調手機屏幕內不是偷拍畫面。



樓主回覆《香港01》查詢時表示，當時無人協助只能放生大叔，但影片已交給女事主，指對方已報警。不少網民激讚樓主見義勇為，「好多謝樓主出聲」。



一名大叔疑在鞋頭安裝鏡頭，於輕鐵車廂內偷拍女士裙底。（B先生授權片段截圖）