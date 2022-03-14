疫下忘記消毒鞋被老婆鬧　港爸呻煩到想暫時搬走　網民：大家撐住

本港疫情嚴峻，不少人擔心染疫而更緊張家居衛生。有港爸近日於討論區發文大呻，「老婆因為疫情煩咗好多」，他有一半時間在家工作，怕讓妻兒吸到二手煙會出門吸煙，反被妻子鬧他行出走廊，又指責他弄得廁所很骯髒。有次他下班回家忘記消毒鞋子，「結果俾佢罵到我好甘」。雖然明白家中有小孩，妻子會更小心謹慎，但他已被罵到考慮暫時搬走分開住。不過，網民指老婆其實是為了他和小朋友着想，「老婆緊張好正常」，非常時期盡量忍讓，「我都係咁，大家撐住」。



有港男近日於討論區發文大呻，「老婆因為疫情煩咗好多」。（《寶寶大過天》劇照）

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港爸於香港討論區發文表示，他的工作可一時在家工作，一時回辦公室上班，在家工作時「老婆日日喺度狙擊我」，不滿他出走廊吸煙，又指責他弄得廁所很骯髒，或在洗廁所拖地時去廁所。他無奈解釋只是不想老婆和小孩吸二手煙才出走廊，而去廁所是生理需要，他控制不到這麼多。

回辦公室上班的日子，他一回到家就被老婆問有沒有洗手、噴消毒火酒和更換口罩。他曾試過一次忘記消毒鞋子，「結果俾佢罵到我好甘，唔知我以為自己出咗軌」。港爸知道家中有小孩需要老婆才如此謹慎，「但俾老婆嘢嘢都針對住真係好無癮」，不禁考慮暫時搬走分開住，「既然佢咁介意我有機會會播毒畀佢」。

有網民指老婆緊張疫情是情有可原，「大佬，呢個病可以死人㗎，尤其是老嘢同𡃁仔，老婆緊張好正常。就算唔死，感染咗辛苦幾日，仲唔知會唔會有後遺症」。有人批評樓主也有問題，「去公廁都要保持清潔啦，一係以後你洗廁所同拖地囉」、「男人嚟㗎你？俾人話幾句就想搬」。雖然有網民認同搬走，「如有能力搬出去住就搬喇」，但也有面對同樣處境的人夫留言互勉：「我都係咁，大家撐住。」

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