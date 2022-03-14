林鄭：現無能力全民檢測　指3原因不同深圳　網民：深圳話做就做

【全民檢測／強制檢測／深圳疫情／禁足】本港第五波疫情大爆發下，港府早前預告會進行全民強制檢測，但至今仍未有具體方案，而一河之隔的深圳由於疫情反彈，今日（3月14日）起一連7天進行全民核酸檢測，期間巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。

有網民形容深圳做事果斷「快、狠、準」，認為香港可以借鏡。不過特首林鄭月娥今早被問到深圳全民檢測做法時，強調不同地方體制、動員能力及資源不同，強調香港現時未有能力進行全民強制檢測。



深圳社區封閉7天全民檢測 巴士地鐵停運 網民：香港會否跟機？

特首林鄭月娥強調，香港現時未有能力進行全民強制檢測。（資料圖片）

內地新冠肺炎疫情反彈，深圳市疫情防控指揮部昨日（3月13日）發通告，決定今日（3月14日）在全市範圍內開展3輪全員核酸檢測，期間巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。

消息一出即引來網上熱論，不少香港網民形容深圳做法「快、狠、準」，「真心係想清零，真係要咁做先得」，同時關注香港會否學習或跟隨相關做法，「呢啲係真正全民檢測，唔係傳聞檢測」、「深圳接近千三萬人口，話做就做」，「香港係咪會乘機借鏡」、「幾時到香港？」。不過亦有意見認為，香港和深圳向來管理方式不同，不能一概而論，「之前香港有大批市民排隊做檢測都搞唔掂，亂咁跟隨都未必有同樣效果，睇定啲先」。

特首林鄭月娥今早出席疫情例行記者會時，亦被問到深圳全民強制檢測做法，指「呢個措施要喺其他地方用得到，都要睇那地方體制、動員能力、資源有關係」，而香港每次出現大型檢測都會有排隊問題，引起市民關注會否有交叉感染風險，「所以香港與內地其他城市好多地方都不能直接相比」。

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林鄭月娥今又說，雖然中央支持下香港每一個環節都在增強能力，「但如果你問我今天要我哋學習深圳，即刻喺未來呢幾日做3次全民強檢，恐怕未到呢個能力水平。這是一個現狀、現實，我哋必須理解」。

林鄭月娥另向深圳市政府及市民表達關心和慰問，並感謝深圳市政府在香港面對第五波疫情期間，對香港的支持。