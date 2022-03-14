香港地震｜被質疑無緊急警報　天文台中午開PO講呢啲再惹網民批評

【香港地震2022／香港有感地震／天文台／緊急警報／緊急提示】廣東惠州市惠東縣海域周一（3月14日）凌晨2時許發生4.1級地震，震源深度25公里，即位於香港之東北偏東約92公里本港多區亦感受到震動，不少網民湧到天文台facebook質疑為何地震亦沒有發出緊急警報。

至中午天文台再於Facebook發帖問「半夜地震你feel到嗎？如果要講今次有幾震，你會點表達呢？」，並重溫舊時製作有關震級及烈度的「氣象冷知識」。但由於未有解答緊急警報等問題，再遭網民留言批評。



本港今日凌晨近2時半，錄得廣東惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，震源深度25公里，大批市民均感受到震動。（香港天文台圖片）

半夜有感地震多區都有市民表示感到震動，持續約2秒，紛紛在網上問是否發生地震，「震超勁喎」、「頭先feel到地震！係左右咁郁」、「係咪全香港都feel到？」、「人生第1次感受到地震，震到醒咗，嚇死人！」、「嚇到我即刻叫醒屋企人同佢哋講我愛你」、「成張床搖咗下，兩秒」。亦有網民形容震得恐怖，關注為何港府或天文台未有發出緊急警報，「勁恐怖」、「地震，完全無預警？」、「緊急警報呢？」。

天文台隨後於Facebook發帖表示，截至今早8時，共有超過1萬名市民向天文台報告，表示在凌晨2時半左右感到輕微震動，震動維持數秒。天文台又說，初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV （四）度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。

帖文引來大批網民留言，質疑為何有感地震都未有發出警急警報，指天文台事後才發帖分析無補於是，屬「後知後覺」，「呢啲咁緊要就事後先同你講」、「係好大震動，等你報告都天光」、「無緊急警示，安全」、「震完，市民報告埋先出報告」。也有網民認為今次有感地震震動輕微，毋須大驚小怪，不發出緊急警報亦合理，並留言支持天文台工作，「辛苦晒你哋」。

至中午，天文台再於Facebook就地震問題發帖，問：「半夜地震你feel到嗎？如果要講今次有幾震，你會點表達呢？」天文台又重溫舊時製作有關震級及烈度的「氣象冷知識」。

至中午，天文台再於Facebook就地震問題發帖，問：「半夜地震你feel到嗎？如果要講今次有幾震，你會點表達呢？」（香港天文台圖片）

不過帖文未有解答緊急警報等問題，再遭網民留言批評，「天文台可唔可以快手少少，唔好等人報先check發生咩事」、「地震過咗個半鐘先到天文台發布」、「今次咁近點解唔即刻通知呢？」也有網民認為雖然天文台「翻炒舊片」，但可令市民長知識。

天文台又重溫舊時製作有關震級及烈度的「氣象冷知識」。（香港天文台圖片）

天文台高級科學主任林靜芝回覆傳媒查詢時表示，截至今早收到過萬名市民報告感受到震動，是天文台1979年設立香港短周期地震監測台網以來，收到最多市民報告的一次。她又說，烈度屬第四度的地震，強度不算高，不會對建築物結構構成影響，而地震後監測到的輻射水平並無異常。

香港地震｜市民嚇到醒咗上網問咩事 原來香港4個地方曾是震央



知多啲：按圖睇有邊8次香港成震央的紀錄▼▼▼