竹篙灣隔離營直擊　母女半咸淡普通話拍片介紹　網民：麥兜麥太？

本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，部份染疫市民被送往多個臨時檢疫設施隔離。網上瘋傳片段，可見1對母女於竹篙灣內拍片，介紹隔離營的室內環境以及政府提供的物資及起居設施。母親於片中以半咸淡普通話聲音導航，女兒則在旁以較標準的普通話「翻譯」，充滿喜感的影片旋即引來網民討論，爆笑形容片中母親所說的是「標準港普」，又指兩人的聲音令人想到卡通人物麥兜與麥太，「麥太同個仔都中咗招？」。



1對母女於竹篙灣內拍片，以「標準港普」聲音導航，介紹隔離營的室內環境以及政府提供的物資及起居設施，引來網民討論。（fb影片截圖）

該段影片以簡體字「香港隔離營這兩母女一夜爆紅」為題，由母女聲音導航介紹竹篙灣隔離營的內部環境以及營內設施，甫上載即被網民瘋傳。片段起首，拍片的媽媽即以港式半咸淡普通話講出拍片重點 —「糟糕灣渣梨影直擊」（竹篙灣隔離營直擊），女兒則從大門的窗戶開始介紹，以較標準的普通話稱每日也會開窗取食物及水。

媽媽之後說「腥齌帶尼餐關衣沙糟糕灣的絲返單位」（現在帶你參觀一下竹篙灣的示範單位），以旁白介紹單位長約6米，入住時提供了2張單人床、冷氣機、摺枱、「怎偷、怎偷滔」（枕頭、枕頭套），以及電視機等起居家俬，房尾則有「紫色的垂煲」（紫色的水煲）及衣架。媽媽指房間內「呸之衣個小龜通」（配置一個小櫃桶），但要「滋悲拖版」（自備拖版）、消毒用品及餐具等物品。

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鏡頭一轉，媽媽與女兒帶觀眾「餐關於室」（參觀浴室），表示入住時營地提供「大旭巾、洗命巾、冷山成」（大浴巾、洗面巾、晾衫繩），亦有個人衛生用品如「妹於撈、噬偷衰、筲毒衣、收喉杯、牙沙」（沐浴露、洗頭水、消毒液、潄口杯、牙刷）。她更特別提到浴室內的「衣誰佬」（熱水爐），表示「豪衣呀，個衣誰佬，衣楷就出呢個衣誰，衣誰雍冤就毛㗎喇」（好熱呀個熱水爐，一開就出熱水，熱水用完就無㗎喇），女兒聞言亦不禁大笑。

片段引來網民爆笑討論，笑指母女的普通話旁白是「標準港普」，配服兩人即使在隔壁期間亦能苦中作樂，「好標準的港式普通話」、「疫情之下，這兩母女帶給很多人的歡笑」、「好搞笑呀，keep住，唔好去進修呀」。亦有人聽到母女的聲音即時聯想到藝人吳君如，更稱片段旁白猶如其配音的卡通角色麥太，「以為吳君如配音，好有麥兜feel」、「唔通麥太同個仔都中咗招？」。

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有獲分配入住新田社區隔離設施的港男於討論區發帖，分享於新田隔離的生活，包括設施、廁所環境、食物、是否有門鎖及櫃鎖等，感嘆他一入住就遇到「漏水」情況，而且由於房櫃無鎖，私人物品要隨身，「沖涼超麻煩」。而最令他困擾的，是新田隔離設施房內手機網絡接收，「收唔到呀，窗邊先收到」，又提醒由於淋浴間只有一個掛勾，「要帶袋過去袋晒啲嘢」。

