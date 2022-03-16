新人捱三文治稱「冇錢」　上司好心常請客　驚揭對方家底厚揸靚車

施比受更為有福，尤其當自己有能力時，多多幫助別人一把，惟近日有中環打工仔發文，指一名下屬入職後沒有與同事一起吃午飯，他回到公司卻發現對方只吃便利店的三文治，回想起當初自己做新人的艱苦日子，遂不時借故請下屬吃飯，希望幫對方節省部份餐費，未料後來誤打誤撞下，驚揭下屬原來揸Benz跑車上班，其父親更持有3個物業，「捱三文治」一事只是誤會一場。



事主稱新人入職後沒有與同事一起去吃大排檔，以為對方初入行身無分文。（《德魯納酒店》劇照）

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事主在專門分享職場事的網站「辦公室日報」投稿，稱自己在中環上班，數年前有新人入職，某天一眾同事到露天大排檔吃飯，新同事卻沒有一起，事主回到公司後，才看到新同事枱上放着便利店三文治的空盒，一問之下對方坦言「冇錢」，加上經常看到新同事只穿同一套西裝上班，讓事主在其身上看到當初自己還是新人時的影子，便決定幫他一把。

事主不斷借故要請新同事吃飯，對方也不知所措，好幾次想還錢給事主，「好記得又係去大排檔，佢仲想畀返錢我，唉，見到啦，銀包連一張廿蚊紙都冇，咪咁倔強好冇？已經用緊最婉轉嘅方法資助你」。如是者，事主每個月都會請對方吃數次午飯，直至某天他們到較貴價的餐廳吃飯，新同事執意要請客，當時事主還以為對方自尊心作祟，心想「我見到佢碌卡，我哋其他人畀返cash，咁佢都有啲錢傍身」。

事主後來驚悉新同事竟然是「有錢仔」，留在公司吃三文治而沒有外出吃大排檔，只因身上沒有現金。（資料圖片）

事主形容自己在新同事心目中已是亦師亦友，他力勸對方接受父親的提議，賣樓套現以出國讀書，但2人交談之際，老闆忽然訴苦，指責有1輛Benz跑車泊錯了他的車位，此時新同事竟回答說「Sorry，老細，我唔知個位係你泊開，你使唔使我而家讓返個位畀你？」。

全公司聽後大感震驚，原來起初新同事沒有去大排檔而買三文治，只因他沒有現金，「我估大排檔應該唔可以碌卡，咁咪求其落便利店嘟個三文治囉！初初入嚟做同大家唔熟，冇理由叫你哋出住先或者等我撳錢」。至於西裝，他解釋自己很喜歡Hugo Boss的深海軍藍色的西裝，因此直接買多套同款，更透露父親有3層物業。

事主非常尷尬，該名同事離職到加拿大讀書後，至今雙方仍有聯絡，「我成日叫佢第日返香港要瘋狂請食飯補數……將來如果我撈唔掂，希望佢會喺手指罅漏啲出嚟救濟我啦」。

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