確診者住竹篙灣揭「漏洞」　地拖無頭得碌竹　熱水壺放不進洗手盆

本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，部分確診市民被送往多個檢疫設施隔離。有網民在社交平台分享入住竹篙灣檢疫中心的片段，指友人入住後發現房間內有2項設備有漏洞，一是設有拖地清潔用品但地拖卻是無頭，「畀碌竹我做乜？」，另外熱水壺亦放不進狹窄的洗手盆裝水，變相2者都得物無所用。不過有網民就估計上述並非漏洞，「應該係倒啲樽裝水去水煲度」，地拖頭則是因衛生問題要向職員領取。



從片段可見，房間內擺放了清潔用品，包括掃地及拖地水桶，惟拿出地拖卻發現是無頭。（FB「全港抗疫交流分享區」影片截圖）

該網民日前在facebook群組「全港抗疫交流分享區」分享2條片段，指是友人上周五（11日）入住竹篙灣檢疫中心時的體驗。從片段可見，房間內擺放了清潔用品，包括掃地及拖地水桶，惟一拿出地拖卻發現是無頭，拍片者不禁罵「你擺得咁嘅桶喺度就應該係畀我拖地用嘛，你畀碌竹我做乜X嘢？耍功夫呀？」。

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另一片段則是拍片者拿起熱水壺，打算到房內獨立廁所裝水，卻發現洗手盆太窄小，熱水壺未能放進去，「隊都隊唔到落去，煲啲飲得嘅水呀？」、「我有呢支（樽裝）水，又使咩煲呢？」。

影片引起網民爆笑及熱烈討論，有人笑言「啲嘢做嚟睇，唔係做嚟用」，又指「飲完支水，咪可以用空樽去水龍頭裝水囉，環保再用」；亦有網民批評樓主是「巨嬰刁民」，「你傷殘唔識搵人去換地拖畀你嗎？當自己畀錢住5星級酒店嗎？」、「用沖涼花灑入水咪得囉」。有人就估計原本設計是給入住者翻煲樽裝水，「有人鐘意飲熱水，沖嘢飲，整杯面，煲支裝水好過水喉水」，又指如果想拖地可以問職員索取地拖頭，「好似話因為衛生問題每次清房都會掉」。

同場加映：確診被送新田方艙醫院 港男分享見聞必備物品 呢個問題最煩惱…

有獲分配入住新田社區隔離設施的港男於討論區發帖，分享於新田隔離的生活，包括設施、廁所環境、食物、是否有門鎖及櫃鎖等，感嘆他一入住就遇到「漏水」情況，而且由於房櫃無鎖，私人物品要隨身，「沖涼超麻煩」。而最令他困擾的，是新田隔離設施房內手機網絡接收，「收唔到呀，窗邊先收到」，又提醒由於淋浴間只有一個掛勾，「要帶袋過去袋晒啲嘢」。

