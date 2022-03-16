白色情人節丨女友買朱古力慶祝背後藏心思　男友勁嫌棄1句傷透心

收到禮物即使不合心意也不應當面嫌棄吧！有港女於討論區大呻白色情人節的不快經歷，稱特意購買朱古力送給男友一同慶祝，不但走訪了數間零食店，朱古力背後更暗藏心思。沒想到男友收到後表現失望，更語帶嫌棄指「幾多歲啊唔好咁cheap啦」，令她一怒之下收回禮物。



有港女稱特意購買朱古力送給男友一同慶祝白色情人節，沒想到男友收到後表現失望，更語帶嫌棄指「幾多歲啊唔好咁cheap啦」，令她一怒之下收回禮物。（《歎息橋》劇照）

該名港女於Dcard討論區發文，指前日（14日）適逢白色情人節，特意購買朱古力打算與男友一同慶祝。為了買到心儀的卡通人物朱古力款式表達心意，她更走訪約6至7間零食店，「想話一個代表佢，一個代表我，呢款朱古力有支棍又唔使用手掂到食物本身，可以買嚟兩個人開心下」。

樓主滿心歡喜炮製小驚喜，沒想到與男友見面時，對方一見到她拿出朱古力竟「露出咗一個超級失望嘅樣」，更語帶嫌棄稱：「幾多歲啊唔好咁cheap啦。」她聞言不禁感到生氣，一怒之下直斥男友「咁你唔想收，唔想食就唔好要啦」，最終收回禮物，「返到屋企自己食晒兩支」。

樓主指走訪了數間零食店，朱古力背後更暗藏心思，「想話一個代表佢，一個代表我」。（Dcard討論區圖片）

她事後大呻無辜，直言不覺得送朱古力有何問題，又質疑男友只憑禮物價錢衡量價值，忽視背後的心意，「我覺得都唔係好低B啫，唔通而家情人節送禮物就係要鬥貴鬥高級咩？送愈high class嘅嘢先代表我愈愛你？」。

帖文引來網民討論，不少人批評樓主男友自私無禮，認為即使不喜歡朱古力也毋須出言嘲諷，「你表達心意，佢嘅回應一啲尊重都冇，每個人都有自己嘅童真㗎啦，唔鐘意都唔係咁講囉」、「如果佢係講笑口吻我覺得都還可接受，但如果嫌棄嘅話就有啲hurt」。

不過也有人認為，男友表現失望或由於期望有落差，「佢送咗咩畀你先？如果你哋份禮物差太遠，佢都有機會失望嘅」、「佢咁講係衰咗啲嘅，可能佢覺得收冇咩特別嘅嘢當禮物會冇咁開心」、「佢好衰，但係坦白講如果角色調轉男朋友情人節淨送呢個我都會失望，雖然未必好似佢咁明顯表達出嚟」。

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男友提前送「一卡通」當作是情人節禮物給樓主餞行。（Dcard討論區圖片）