女子訂抗疫中藥　後稱已康復拒付款取藥　店方嘆執藥工序多須報銷

不少市民在第五波新冠肺炎疫情下，紛紛買藥「看門口」求個安心，抗疫中藥亦成為熱門選擇。惟黃埔某中藥店日前接獲1名女子的抗疫中藥訂單，沒有收取訂金，當他們翌日執好藥包後，此後數天不停致電客人不果，最終成功聯絡上對方，客人卻稱已經康復而棄單，甚至反過來指責店方，「打唔到畀我係你哋責任」，讓樓主大感憤怒。



女客人下訂單後一直沒有現身，也沒有聽電話，最終反斥店方「打唔到畀我係你哋責任」。（fb「黃埔好東西」）

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家中經營中藥店的樓主日前在facebook群組「黃埔好東西」發文，稱自從疫情爆發，店內便收到大量抗疫中藥單，為了盡快讓街坊有中藥應急，60多歲的老闆和老闆娘2人每晚都執藥至凌晨12時才回家，他們亦沒有收取大部份訂單的訂金，街坊之間「講個『信』字」。

涉事女客人日前留下訂單，店方當時已表明需時1天，讓女客人翌日到店內取藥。然而，店方執好藥單後，女客人一直沒有現身，打電話也沒有接聽，直至樓主在一周後再次致電，卻得到驚人回覆：

點擊下圖看女客人棄單過程

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樓主深明該名客人已堅決拒絕付款和取藥，但始終不吐不快，故將事件分享至網上，「為我年紀老邁父母捱得咁辛苦，我心痛抱不平！」，慨嘆兩老一心只為繼續服務街坊，加上中藥行政工序繁複，希望一眾街坊能「高抬貴手」和將心比己，「每執一劑中藥全部都係用功夫同時間，每包中藥基本10幾種材料，有啲三四十款」，每當執好藥包，其實所有藥材已經混在一起，遇上客人棄單，根本無法重新分開，故整包藥材只能報銷。

大批網民看後均直斥該名女客人無賴，也有黃埔街坊表示要到店內支持，「人哋講信字執好，唔想要或有咩原因都好，打返電話交代聲都要嘅」、「老人家用心做，講個信字，真係心痛」、「3包中藥就將自己人格表露無遺」、「呢啲客就以後唔好再招呼」。

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