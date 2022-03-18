保就業、短暫失業援助金｜剔除多個行業　網民憂呢啲情況無法申請

【防疫抗疫基金2022／失業援助金／保就業計劃】本港第五波疫情下各行各業僱員大受影響，特首林鄭月娥今早於疫情記者會宣布會再推出保就業計劃，聚焦第五波疫情受影響的中小企，月入低於3萬元僱員劃一獲8000元，為期3個月，但有多個行業會被剔除，另短暫失業人士1萬元資助計劃會放寬至無薪假等僱員，3月23日起申請，相關人士須證明「至少連續30天內無工作無就業」。

消息一出引來網上熱論，有網民認為可解決燃眉之急，但亦有受影響網民及僱員擔心，若公司採輪取輪休制、失業不足30天等，是否都無法申請。



防疫抗疫基金│短暫失業獲$1萬！3.23申請擴至無薪假 須符3資格

特首林鄭月娥宣布會再推出保就業計劃。 （資料圖片）

特首林鄭月娥今早於疫情記者會宣布再推出保就業計劃，聚焦第五波疫情中受影響的中小企，僱員月薪上限為3萬元，劃一獲8000元，為期3個月，分別於5、6及7月向僱主發放，惟今次剔除了大型連鎖超市、藥房、物業管理、銀行、金融機構、速遞、電訊、廣播業等行業。林鄭月娥又說，會規定僱主保就業資助一定要用在僱員身上，預料4月開始申請。

至於短暫失業人士1萬元援助金，林鄭月娥說會放寬至現僱於關閉處所，如美容院，健身中心，餐飲處所等要被短暫要求停工的僱員，例如無薪假、停職等，3月23日起接受申請，為期3星期。不過申請要符合3個條件，包括「去年第四季內至少有一個月在香港工作」、「月入2700元至3萬元」、「至少連續30天內無工作無就業」，申請會以強積金戶口紀錄審批，如無強積金戶口，須提供更多資料，詳情有待公布。

保就業計劃聚焦第五波疫情中受影響的中小企，僱員月薪上限為3萬元，劃一獲8000元，為期3個月。（資料圖片）

政府保就業計劃及短暫失業人士1萬元援助金引來網上熱論，有網民認同可解決燃眉之急，惟擔心只是「杯水車薪」。亦有不少受影響網民關注如公司採用輪休制，或停工不足30天，是否無法申請，「有啲公司輪休，一個月開幾日工，咁申請唔到喎」、「失業29日呢？」、「髮型停工不足30天復工，咁都申請唔到…」、「出現金點計？」。也有網民建議，「不如直接加碼派錢好過啦」。