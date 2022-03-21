公司疫下實行抽籤食飯　阿姨同事不滿排最尾　一句話令後生仔無奈

疫情下打工仔回辦公室上班，除口罩都是能免則免，因此如何吃飯是一大難題。有打工仔於討論區發文表示，最近公司採取抽籤分批吃飯政策，有名阿姨同事不幸抽到最尾的次序，立即不滿說這麼遲吃飯會胃痛，有名年輕男同事讓她先吃，阿姨同事認為不好意思而拒絕，卻一直碎碎念地批評抽籤不公平，讓他十分無奈。



有打工仔於討論區發文表示，最近公司採取抽籤分批吃飯政策，有名阿姨同事不幸抽到最尾的次序，立即表現不滿，一直碎碎念地批評抽籤不公平。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「依家要返公司返工嘅你係點樣食飯？」為題發文表示，現時他的公司將員工分為「AB team」上班，除非有同事確診，否則會一直按這樣的形式上班，直至疫情回復正常，所以每日回辦公室上班的人數也減少。

他說，現時公司採取抽籤分批吃飯政策，兩名員工入不同會議室吃飯，吃完後要噴酒精消毒，並將外賣盒連膠枱布一次過包好丟去後樓梯的垃圾桶。他認為這樣分批吃飯有好處也有壞處，有時很肚餓他也不敢在自己的位吃包餅，因平時若非喝水也不好意思除口罩。

該名打工仔表示，現時公司採取抽籤分批吃飯政策，兩名員工入不同會議室吃飯，吃完後要噴酒精消毒，並將外賣盒連膠枱布一次過包好丟去後樓梯的垃圾桶。（《一起吃飯吧》劇照）

他指出，日前有名阿姨同事不幸抽到最尾吃飯，立即不滿說這麼遲吃飯會胃痛，有名年輕男同事讓她先吃，稱不肚餓可遲些吃，阿姨同事認為不好意思而拒絕，「但係佢就係咁吟吟譖譖話咁樣抽籤真係好唔公平囉，應該要跟年齡嚟排食飯時間，咁樣先可以長幼有序」。他無奈道，「其實都係食個飯，你想食先嘅話直接講都冇問題啦，人哋都讓埋俾你食先，自己又話唔洗，但又要係側邊碎碎念」。

有網民批評樓主的阿姨同事麻煩，「抽籤仲唔公平，咁咩先公平？」，另外有不少網民分享疫下回辦公室如何吃飯，「戒咗食飯，費事同其他同事一齊除口罩、集體感染，改咗落街買個麵包加飲品，企喺街（方圓十里都冇人的），一分鐘享用完上返公司」、「返早更食先，返晏就遲啲食」、「行10分鐘返屋企煮同食」、「分開坐各有各食，各自一個區，仲每邊有部空氣清新殺菌消毒淨化過濾機，加埋食快啲」。

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