袁國勇倡疫苗通行證擴至公共交通　不排除第六波　網民憂：阻返工

【疫苗通行證／疫苗護照／表列處所／安心出行／袁國勇】疫苗通行證現正實施，市民進入商場、食肆、髮型屋等表列處所，需要接種疫苗，亦要掃描安心出行手機應用程式。政府專家顧問袁國勇今早（3月20日）表示，長遠病毒可能會再變種而出現第六波疫情，又認為所有場所應全面推行疫苗通行證，包括交通工具。

袁國勇言論隨即引來網上熱論，有網民支持做法，認為全面推行疫苗通行證可保障社區市民減少重症及死亡風險，「贊成啊」、「幾時推行？」，但同時有大批網民質疑做法，擔心會阻礙上班或增加上班所需時間，又批評做法離地，「唔使返工啦…」、「如果搭地鐵要嘟code嘅話，一定排好耐…」、亦有網民笑言屆時要「行路返工」、「無嘢阻到返工嘅決心」、「私家車又成最大贏家」。



政府專家顧問袁國勇建議所有場所應全面推行疫苗通行證，包括括交通工具。（資料圖片）

本港第五波疫情仍然持續，政府專家顧問港大微生物學系講座教授袁國勇今早在電台節目指出，相信本港感染新冠病毒數字在150萬至400萬人之間，估計大約250萬人已受感染。他強調現時最重要是每個人都接種疫苗，明言復必泰疫苗對Omicron變種病毒防禦較好，又提醒目前每日有萬多宗確診個案，只要有一個超級傳播者，情況可以很快反彈，長遠病毒亦可能再變種，出現第六波疫情。

袁國勇亦建議疫苗通行證應全面推行至所有處所，包括交通工具，強調疫苗通行證並非為懲罰未接種疫苗人士，而是保護他們。

府專家顧問袁國勇表示，長遠病毒亦可能會再變種而出現第六波疫情，又認為所有場所應全面推行疫苗通行證，包括括交通工具。（資料圖片）

至於全民強制檢測，袁國勇指出，現時新冠病毒檢測應以快速抗原測試為主，因為核酸測試敏感，部份病人確診半年後仍然會呈陽性，認為大量核酸測試已經不再重要，死亡及入院數字則更重要，「究竟配套措施是否足夠？就算可以做到清零，但總有漏網之魚，如快速多層追蹤系統都係做得唔好，結果佢一有超級傳播，佢又再爆一次，咁嗰陣時唔止浪費200億，仲會令市民非常失望，因為他們已捱了2年防疫措施，所以是要慎重考慮」。

「疫苗通行證」擴展至公共交通工具言論再引來網上熱論，有網民支持做法，認為全面推行疫苗通行證可保障社區市民減少重症及死亡風險，「贊成啊」、「幾時推行？」。但同時有大批網民批評會造成混亂，擔心影響萬千打工仔上班，增加上班所需時間，「阻人返工！」、「唔使返工啦！」、「返工遲到老細問點解，你答因為上車check針卡遲到」、「如果搭地鐵要嘟code嘅話，一定排好耐…」、「個個上車嘟八達通又嘟電話，返工要預早幾多呢？」、「我要坐車去打針呢」。

亦有網民笑言屆時要「行路返工」、「無嘢阻到返工嘅決心」、「私家車又成最大贏家」。

袁國勇：搭港鐵沒疫苗通行證可罰

翻查資料，袁國勇於今年1月28日已建議疫苗通行證擴至交通工具等處所，當時他舉例，「若在港鐵已入站但未出閘，有政府人員要查你發現你沒有疫苗通行證，是可以罰你，這也是一個方法，你上了巴士，有政府人員查疫苗通行證，發現你沒有是可以罰你」，認為這樣做才可推高疫苗接種量。