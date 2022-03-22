陳肇始：本周重啟強制檢測公告　發安心出行通知　網民最擔心呢樣

【強制檢測公告／社交距離措施】本港第五波疫情仍然反覆，特首林鄭月娥前日（3月20日）於疫情記者會預告，食物及衛生局將盡快重新推行大廈及食肆強制檢測公告，屆時須強制檢測市民可到社區檢測中心和流動採樣站檢測。而食物及衛生局長陳肇始今日（3月22日）表示，會在本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。

重啟大廈及食肆強制檢測公告引來網上熱論，擔心是否要再排長龍，又憂慮會否導致交叉感染再爆疫情，「仲要人去排返隊？」、「強檢要諗下點樣排隊得嚟又唔會傳播」、「又要準備排隊強檢」。也有網民關注社交距離措施實際會在何時及如何放寬，「銀行就快清零了…」。



將重推強制檢測公告

林鄭月娥表示，食物及衛生局將盡快重新推出「強制檢測公告」。（資料圖片）

林鄭月娥周日（3月20日）預告提到，食物及衛生局將盡快重新推出「強制檢測公告」，如當局發現感染群組或大廈有多宗確診個案，就會發出強制檢測公告，市民屆時須到社區檢測中心和流動採樣站檢測，有助當局更廣泛檢視社區感染情況。

林鄭月娥亦呼籲市民配合進入社區隔離設施，形容目前市民平均只需在社區隔離設施逗留4天，當局亦會加強設施管理及服務。

而食物及衛生局長陳肇始今日（3月22日）表示，會在本周內重新發出強制檢測公告，並會以安心出行程式發出通知。

之前強制檢測各區都有大批居民要排長龍等檢測▼▼▼

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重啟大廈及食肆強制檢測公告旋即引來網上關注，不少網民指出之前強制檢測公告推行時，大批居民需要強制檢測導致檢測站排長龍，擔心今次重推是否又要再排長龍，更憂慮會否導致交叉感染，「仲要人去排返隊？」、「強檢要諗下點樣排隊得嚟又唔會傳播」、「又要準備排隊強檢」、「又要排幾耐…」、「聽到食肆強檢，食都食得唔安心…」。也有網民關注社交距離措施實際會在何時及如何放寬，「銀行就快清零了…」、「應該又係會話四月尾逐步放寬」。