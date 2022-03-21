疫苗通行證│傳研公院病人訪客須打針1情況除外　網民：邊啲豁免？

【疫苗通行證】本港新冠肺炎第五波疫情仍然嚴峻，有消息指，政府正研究擴大疫苗通行證適用範圍，所有到公立醫院及診所覆診或接受其他服務的病人及訪客，須已接種疫苗，但不包括使用醫院緊急服務市民。

消息一出即引來網上熱議，有市民認為措施屬可預期之內，但關注有什麼情況可獲豁免，「有病點算？」、「緊急服務即係邊啲？」、「交通意外輕傷算唔算？」、「就係有病先要去覆診」。也有網民憂慮，若真的落實措施，屆時有可能令醫院急症室進一步「逼爆」。

不過，有網民指如經救護車緊急送院，或者到急症室的市民情況危急，相信不會被要求先「嘟」碼，「醫護識得分，唔通個頭流緊血都要『嘟』咩」、「急症室會將病人分流，唔會有人因為未打針而拒診」、「如果係訪客，打咗針對大家都安全啲」、「相信醫院會逐個case去衡量」。



消息指，政府正研究擴大疫苗通行證適用範圍，所有到公立醫院及診所覆診或接受其他服務的病人及訪客，須已接種疫苗。（資料圖片）

政府昨日（3月20日）已宣布更改疫苗通行證接種疫苗要求，包括把「疫苗通行證」第三階段實施日期，即接種3針要求由6月底提前至5月底、縮短「疫苗通行證」下接種第二和第三劑疫苗之間寬限期，以及康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求，以進一步鼓勵市民盡快接種疫苗，詳情如下：

提前實施「疫苗通行證」第三階段

「疫苗通行證」第三階段（接種第3針）由原來6月30日起提前至5月31日起施行，屆時所有「疫苗通行證」適用的一般人士均須已接種第三劑疫苗（除個別特殊群組外）。

縮短接種第二和第三劑疫苗之間寬限期

在「疫苗通行證」第三階段期間（5月31日起），12歲或以上人士（非康復者）接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，由原來9個月縮短至6個月，接種第二劑疫苗後未滿6個月人士，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但須於接種第二劑疫苗後6個月內（而非原來的9個月內），接種第三劑疫苗，方能繼續使用「疫苗通行證」。

政府已宣布更改疫苗通行證接種疫苗要求。（資料圖片）

康復者接種疫苗的更新要求

（1）12歲或以上康復者，如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，或仍在康復後六個月內，「疫苗通行證」下並無額外接種要求。

（2）12歲或以上已康復滿6個月，而感染前未曾接種疫苗的康復者，在第一階段期間（即4月29日或以前）接種要求不變，即須接種第一劑疫苗才能使用「疫苗通行證」。在第二和第三階段期間（即4月30日起），康復後在接種第一劑疫苗之後的6個月內，仍能使用「疫苗通行證」；如超出6個月，則需要接種第二劑疫苗才能繼續使用「疫苗通行證」。接種第二劑要求不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

（3）12歲或以上已康復滿6個月，而感染前亦已接種一劑疫苗康復者，在第一階段期間（即4月29日或以前），「疫苗通行證」下並無額外接種要求。在第二和第三階段期間（即4月30日起），康復滿6個月後，需要接種第二劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。接種第二劑要求並不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

更新後的疫苗通行證時間表▼▼▼