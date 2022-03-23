正妹婚後4年肥35公斤變大媽超霸氣　丈夫14字愛的宣言暖爆網民

網上不時有人分享成功減肥變成美女俊男的勵志故事，但內地一名男子卻「反其道而行」，分享妻子結婚4年由標準苗條美女，增肥70多斤（約35公斤）至胖胖女的經過。不過男子並非嫌棄妻子，反而甜蜜表示，「覺得現在的日子比以前有趣多了」。暖爆言論獲網民激讚，「真的很愛老婆」、「好男人」、「寵妻狂魔」。



結婚前：

妻子結婚前，是標準美女。（抖音）

結婚後：

結婚後，妻子胖了70斤。（抖音）

內地遼寧瀋陽一名男子，在抖音（TikTok）分享多段影片，記錄妻子婚前婚後對比。片中見到妻子前一秒是身形標準苗條、大跳韓風舞蹈的美女，下秒竟變成具有「王者風範」、穿着龍貓保暖上衣的大媽，變化強烈。

結婚前，標準美女▼▼▼

+ 6

結婚後，增肥70斤▼▼▼

+ 1

影片於抖音廣傳，男子回應內地傳媒表示，其妻子是「易胖體質」，結婚前還能控制，惟結婚後就「放飛自我」了。他指結婚4年以來，妻子已胖了70多斤（約35公斤），「（妻子）胖了之後最大的變化就是衣服也穿不進去，首飾也戴不進去，走路還有點橫懸」。

不過男子所說的並非怨言，反而開心指出，「我感覺現在的日子比以前有趣多了，感覺花了一份錢娶了兩個老婆」，但他也補充指，為妻子身體健康着想，現正帶着她慢慢減肥。

不過男子沒有嫌棄妻子，反而愛意滿滿，羨煞旁人。（抖音）

男子「愛的宣言」感動大批網民，激讚「真愛」、「真的很愛老婆」、「好男人」、「寵妻狂魔」；但也有網民笑言，「婚姻怎麼把這女人摧殘成這個樣子？」、「都讓你給折磨的」、「你家伙食太好了」、「我想，她一輩子最後悔的事情，就是嫁給了你（變胖）」。