買250克奶粉被收590克重運費　客人不滿投訴　職員：包裝有重量㗎

疫情下人人留在家中，網購成為不少人的興趣，相關集運或送貨服務更是需求大增。有集運公司客服職員發文大吐苦水，稱不時收到客人無理投訴，指早前有客人網購淨重250克的奶粉，卻不滿被收共重590克的運費。她只能無奈解釋，指出貨品的包裝佔有體積及重量，同樣需要計算費用，大嘆：「唔好用啲咁嘅原因嚟投訴，嚟增加我哋做嘢嘅量同壓力得唔得？」



有集運公司客服職員大呻，不時有客人質疑為何不以貨物淨重計算運費，只好無奈解釋，指出貨品的包裝佔有體積及重量，同樣需要計算費用。（資料圖片/GettyImages）

「喺香港做客服，可能係全世界俾人鬧得最多嘅客服。」該名自稱「集運客服小妹」的網民日前於facebook群組發文大呻，指近日內地收緊防疫措施，影響出貨及派貨流程，令她倍感壓力，「好多客唔體諒，算數，因為我都明有時淘咗嘢好想快啲收到的，呢啲係控制唔到嘅嘢，無人想，而且真係發生咗」。

環境因素無法改變，樓主表示只能耐心向客人解釋，惟她卻不時遇上無理取鬧的客人，感到非常無奈。她指早前有客人於公司的社交平台留言投訴，稱網購了淨重250克的奶粉，卻被收了共計590克的運費，質疑公司多次濫收費用，「你哋係咪市斤秤當公斤秤來用？這件事已經發生好多次了，忍無可忍先至揭發你哋」。

樓主只好解釋，客人購買貨品的包裝亦佔重量及體積，因此不會只以貨品淨重計算運費，更稱如對方感到被多收費用，「可以不拆袋拿過來我們公司磅重，直接些可以問賣家」。她又建議客人，若非常介意貨品包裝有重量，「建議要求賣家只發貨淨奶粉不用包裝袋及盒」。

樓主相關投訴經常發生，呼籲網購的客人留意運費計算方法。（資料圖片/GettyImages）

事後她大嘆同類情況經常發生，呼籲網購的客人留意運費計算方法，直呼：「你哋班人買嘢計重量，可唔可以唔好淨係計內容物！你個包裝呀、你個罐呀、你個盒呀，係有重量㗎！唔好用啲咁嘅原因嚟投訴，嚟增加我哋做嘢嘅量同壓力得唔得？」

不少網民看過帖文也同情樓主，批評相關客人無常識，「倒啲粉出嚟個膠袋度就咁寄畀佢，咁就一定按重量收費」、「喂大佬，嗰幾克佢係咪集運都要計到齊頭先運落嚟？自己上大陸擘大個口接咪唔使咁貴」、「啲人為咗嗰一個幾毫喺度浪費自己時間，真係好可憐，咁精打細算自己上去買咪唔使畀運費囉」。

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