台灣地震｜「蛋蛋的哀傷」千蛋砸地盡碎主婦崩潰　眼利網民揭真相

天災奪去人命財產，以下畫面亦令網民非常痛心。台灣花蓮縣外海今日（23日）凌晨發生地震，之後餘震不斷，有網民發帖展示一個雞蛋倉庫情況，一籃籃雞蛋全部倒地，碎蛋殼及蛋液傾倒地面，雖未提及時地，但許多網民認為和地震有關，考慮到台灣出現10年來最嚴重蛋荒，看完照片即有留言大嘆是「蛋蛋的哀傷」（淡淡的哀傷），不少主婦形容現在雞蛋最珍貴，「已經蛋荒了竟然發生這種事」。不過，有部份眼利網民發現相關照片在2018年曾經出現，當時是花蓮地震後，有在蛋行工作的人說上班看到倉庫的雞蛋被震翻嚇到呆了。



有網民上傳一張雞蛋盡碎照片，不少人認為和23日凌晨花蓮外海地震有關。（fb群組「爆料公社」圖片）

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台灣花東地區凌晨發生6.6級強烈地震，後續不斷出現餘震，有網民於fb群組「爆料公社」上傳照片，顯示一張倉庫照，裏面一籃籃疊得滿滿的雞蛋盡數翻倒，地上布滿碎掉的蛋殼及滿地蛋液。帖文未有具體的時間地點，但許多人認為是受這時地震的影響，非常痛心。

由於台灣雞蛋價格上升，許多人一看照片嘆蛋貴，「真是心痛呀」、「煮婦看了都心疼的畫面」、「這些很貴，也好可惜，母雞看到也會哭哭」、「真的是蛋流成河了」。有留言認為當事人的損失非常嚴重，這裏至少逾千隻蛋，現時一箱雞蛋的售價約960元台幣（約260港元），「現場好幾萬沒了」，而且大量雞蛋翻倒，清理也是大問題。但萬幸的是只是傷了雞強，而不是人命傷亡。

台灣近期遇上10年來最嚴重蛋荒，涉及消費者需求大增，當地蛋農因飼料成本、價格凍漲、疫情等因素拒絕增產。蛋荒下台農委會已容許入口美、日、澳的雞蛋供應食品加工用途，但不會直接流入市面，另外又放寬雞蛋凍漲令，容許雞蛋價格上升。當地傳媒報道，3月15日雞蛋產地價格已上升到每台斤36.5元台幣（約10港元），有網民無奈道，這照片可能令蛋價進一步上升，「蛋荒又來了」。

部份網民留意到相關照片在2018年花蓮另一次地震已流出，當時有人上傳照片，稱朋友工作的蛋行因地震損失很多蛋，照片角度和今日瘋傳的不同，但疑為同一事件。（fb群組「爆怨公社」圖片）

部份眼利網民提到，照片雖然令人心碎，但認出2018年曾瘋傳類似照片，「這是發生在4年前的」。事實上照片應源於當年2月7日，有網民在爆廢公社上傳照片，指2月6日深夜經歷6.2級地震後，他在蛋行工作的朋友早上上班見到倉庫的雞蛋被震倒，「今天一早，朋友進公司準備送貨驚呆了」，驚覺倉庫原本一籃籃疊好的雞蛋沒耐得住地震，被震到全部傾倒地上，即時呆在原地。當時的地震造成花蓮市17人遇難、逾200人受傷。

（綜合）